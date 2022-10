Presidenta del Indert reivindica la dictadura de Alfredo Stroessner

En el video viralizado aparecen varias personas cantando la polka General Stroessner y al finalizar la música, la titular del Indert gritó “Viva General Stroessner”. Se puede apreciar también que las protagonistas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

El encuentro de dirigentes del Partido Colorado se dio días antes de las internas partidarias para la elección del nuevo intendente de Pedro Juan Caballero, cargo al cual Julio César Vega Dávalos, esposo de González Yaluff, se está postulando.

Tratamos de hablar con la presidenta del Indert, quien no atendió nuestros llamados y finalmente envió algunos audios en los que decía que era un tema irrelevante y que se trató solo de una fiesta entre amigos.

En la fiesta los músicos tocaron la polka y se pusieron a cantar entre todos. “Eso no es reivindicar, ya que en ningún momento me puse a hablar de las obras de Stroessner como los centros regionales, la hidroeléctrica Itaipú, las rutas, etc, que, aunque a muchos no les guste, las obras están allí”, dijo la titular del indert.

“Si quieren polemizar, mba’e ja’éta lomitãme”, dijo titular del indert sobre reivindicación a Stroessner

Explicó que lo ocurrido le tiene sin cuidado, pero “si la prensa quiere polemizar, que lo haga. mba’e ja’éta lomitãme (qué le vamos a decir a la gente)”, dijo González Yaluff.

“Acaso ya no puedo tener un pensamiento, no puedo cantar o salir”, cuestionó la titular del Indert, agregando que es una ciudadana común y corriente, a quien el Presidente de la República dio una responsabilidad y que en su trabajo hace lo mejor.

Calificó de hipocresía la actitud de la gente que vive pendiente de la gente que ocupa un cargo público.