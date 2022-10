Denuncia de Desirée Masi contra fiscales es un “ataque personal”, según Legal

“Nosotros podemos ver que es un ataque personal. Por dar un ejemplo, en la causa del expresidente estamos tres fiscales y en otras cuatro, y la denuncia de esta senadora comenzó a partir de la imputación en contra de una persona cercana a su grupo político. Es evidente”, sostuvo esta mañana el fiscal Osmar Legal desde el Palacio de Justicia, donde estuvo participando de una actividad judicial.

Legal se refirió a la denuncia que planteó la senadora Desirée Masi (PDP) en su contra y en relación a las otras dos agentes del Ministerio Público Liliana Alcaraz y Alicia Sapriza.

De acuerdo a la legisladora, su denuncia se sostiene por falta de avances en las investigaciones sobre el caso Darío Messer, el operativo Smart, el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman y el polémico avión iraní.

Cuestiona intromisión del Congreso

La senadora Masi planteó incluso en un proyecto de declaración ante la Cámara de Senadores que busca que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inicie un juzgamiento a estos fiscales por sus actuaciones presuntamente irregulares. El Senado resolvió postergar dicha iniciativa legislativa por los errores de forma que presentó.

Al respecto, el fiscal Legal empezó cuestionando que “acá tenemos que entender que hay cuestiones políticas y que en un sistema republicano debe haber una independencia entre los poderes”.

“En realidad, a mí no me preocupan las denuncias que presenten. Según escuché, son en torno a causas complejas que supuestamente no tienen una línea investigativa. El sistema republicano y la independencia de poderes justamente protege de que injerencias o intereses políticos puedan inmiscuirse en investigaciones”, continuó.

Posteriormente, resaltó que “nuestro trabajo se ampara en la legalidad de los hechos que realizamos y eso a mí me da una tranquilidad”. Además, agregó que considera que el JEM no juzgaría su actuar de forma “irresponsable”.

Comisión del Senado se reúne este martes

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Senadores se reunirá este martes para emitir dictamen sobre el proyecto que plantea la denuncia contra Legal, Alcaraz y Sapriza ante el JEM.