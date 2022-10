Abdo: visita de enviado de EE.UU. Nephew fue “imparcial”

En conversación con medios de comunicación este sábado, el presidente Mario Abdo Benítez expresó su opinión sobre la visita a Paraguay esta semana de Richard Nephew, coordinador anticorrupción global del Departamento de Estado de EE.UU., quien concluyó el viernes una visita de dos días al país.

Luego del acto de inauguración de obras en curso en el puerto de la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, el presidente Abdo dijo que la visita de Nephew forma parte de “una agenda de cooperación de un gobierno aliado” y afirmó que el representante estadounidense “hizo un recorrido imparcial”.

El mandatario agregó que el mensaje de la visita de Nephew es que “nuestras democracias no pueden estar sujetas a coyunturas momentáneas”, sino que “lo importante son las instituciones”.

“Su visita se dio en el marco de que no importa quién sea presidente, vicepresidente o fiscal general del Estado, lo importante es fortalecer las instituciones. Ese es el mensaje, quien no sabe leer no entiende”, agregó el mandatario.

La visita a Paraguay de Nephew se produce meses después de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara sanciones contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y el actual vicepresidente Hugo Velázquez por supuestos hechos de “corrupción significativa”, medidas que han sido calificadas principalmente por miembros de la facción cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) como un acto de injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Paraguay.

Durante su visita, Nephew señaló que la corrupción es una amenaza global que tiene incidencia en la seguridad nacional de su país, y prometió que el Gobierno de EE.UU. seguirá apoyando al sistema judicial paraguayo para asegurar que se tomen acciones contra el lavado de dinero, el contrabando y el crimen organizado.

La terna para la Fiscalía General

En otro punto, el presidente Abdo afirmó que no tiene a un candidato “favorito” para ocupar el cargo de fiscal general del Estado en reemplazo de Sandra Quiñónez, cuyo período al frente del Ministerio Público culmina en marzo.

El mandatario se limitó a decir que el Poder Ejecutivo va a “cumplir nuestro papel en el proceso”, y agregó que “espero que el Consejo de la Magistratura actúe de buena fe, el proceso sea transparente y que los méritos sean el único camino para la construcción de la terna”.

El Consejo de la Magistratura debe elegir, entre todos los postulantes, una terna de tres candidatos a fiscal general que debe ser remitida al Congreso Nacional para que los parlamentarios elijan a la nueva persona que estará al frente del Ministerio Público.

Hasta ahora solo tres personas han presentado sus candidaturas ante el Consejo de la Magistratura: los abogados Julio César Godoy y Won Suk Choi, y el juez en lo civil y comercial Alfredo Barrios Jara.

El plazo de inscripción para postulantes a la Fiscalía General terminará el 14 de noviembre.