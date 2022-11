Elección de FGE: buen grado académico no sirve si el jurista es cobarde y corrupto, afirmó uno de los mejores puntuados

Para Jorge Rolón Luna, uno de los candidatos que busca ser el próximo fiscal general del Estado, en esta ocasión, las condiciones de competitividad han variado, por el monitoreo, control y escrutinio de los medios de comunicación y la sociedad, ya que todo el mundo está atento a lo que ocurre con el próximo titular del Ministerio Público, lo que brinda posibilidades, pero cree que puede no alcanzar.

Afirmó que la elección es política y “así debe ser”. Sin embargo, expresó que lo que no debe ser, es partidista. “Y lo que no debe ser, es que por la política se elija malos candidatos. Y malos candidatos no digo únicamente por las calificaciones, si no por los antecedentes”, refirió.

Afirmó que se necesita un fiscal que no solo tenga cartoncito y buen puntaje que lo haga elegible, si no también que sea honesto, independiente, con trayectoria de lucha cívica y autonomía de su persona.

“Estoy de acuerdo con que tenga buen grado académico, pero no sirve si tenemos un jurista cobarde, si no es autónomo o si es corrupto”, aseveró.

Ministerio Público está cooptado por organizaciones criminales, aseguró Rolón Luna

El candidato que busca ocupar el Ministerio Público dijo que la fiscalía es una institución en la que el trabajo implica la afectación de derechos individuales, por lo que no puede estar en manos de quienes la usan como garrote para perseguir a los enemigos políticos, a la disidencia, a quienes no tienen poder.

“Lastimosamente es así. Creo que tocó fondo la fiscalía”, expresó. Agregó que son vastos e importantes sectores del Ministerio Público los que están cooptados por organizaciones criminales, grupos corruptos.

Dijo también que por otro lado, uno lee la constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, y ve que hay funciones del Ministerio Público que han sido olvidadas, como por ejemplo, el accionar penalmente para la protección de los intereses difusos, del medio ambiente, derecho colectivo y los derechos indígenas.

“¿Han visto ustedes a lo largo de estos años que el Ministerio Público haya hecho algo de oficio y tomando en consideración estas obligaciones? No las ha hecho”, lamentó.

Rolón Luna habla de persecusión de la fiscalía a los más débiles

Rolón Luna se refirió a publicaciones realizadas por el periodista Aldo Benítez, en las que habla como las más de 2.000 denuncias en el ámbito de medio ambiente realizadas en tres años, menos del 3% llegó a juicio y menos aún a condena.

“Y las condenas fueron a pescadores que estaban pescando con pindás en época de veda, en Paraguay, donde hay la mayor tasa de deforestación”, indicó.

Afirmó que ante tantas denuncias y tan pocos juicios y pocas condenas, se vinculan a la corrupción.