Fracasa postergación y el Senado tratará hoy ley que aprueba el bicecleteo de la deuda de IPS

El cuestionado proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados figuraba dentro de una adenda, en la parte final del orden del día de la sesión ordinaria del Senado.

La senadora Desirée Masi (PDP) pidió la postergación argumentando que el tratamiento sería poco serio, ya que no habían hablado con el presidente ni los miembros del consejo del IPS. Ella fue respaldada por los senadores Stephan Rasmussen (PPQ), titular de una Comisión que analiza todos los fondos de jubilación del país, y del senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), expresidente del IPS.

Todos señalaron que no había informes sobre el monto de la deuda y que no había garantías que los bancos no irán por los fondos jubilatorios en caso que IPS no pague los préstamos con los fondos especificados en el proyecto de ley.

La moción de aplazamiento por 15 días fue puesta a consideración del pleno y se necesitaban 23 votos para aprobar la postergación. Sin embargo, solo votaron por aplazar el estudio 19 senadores, otros 15 votaron por el tratamiento en la fecha y se registraron 11 ausentes (VER LA PLANILLA DE VOTOS MÁS ABAJO).

Ante este escenario el tratamiento se hará hoy en algún momento de la tarde.

Lea más: Gremio de jubilados de IPS solicita al Senado frenar cuestionado proyecto de millonario “bicicleteo” de deuda

Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de noviembre último y es conocido como la ley de Arnaldo Samaniego. Se aprobó con la excusa de no llegar al “desabastecimiento”. Para ello se formó una alianza de colorados oficialistas y varios liberales quienes aprobaron a las apuradas el proyecto de ley que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a adquirir préstamos para cubrir sus deudas con proveedores del fondo de Salud por cerca de US$ 240 millones.

El proyecto que pasó al Senado, instancia que hoy tendría la mayoría para habilita a la previsional a “bicicletear” su deuda con proveedores de medicamentos y otros insumos, dando “cheque en blanco” a sus cuestionados administradores en pleno año electoral.