Senado no trata veto a “indemnización” de “obreros” de Itaipú y hay riesgo de despilfarro

El Senado tratará el próximo jueves 1 de diciembre en sesión ordinaria el veto del Ejecutivo al intento de despojar a Itaipú de US$ 940 millones para pagar a supuestos ex obreros de la binacional. De no estudiarse, se evitará el despilfarro. Pero si se rechaza el veto, la decisión final quedará en manos de Diputados.