Mario Abdo afirma que hay “manipulación electoral” con fondos jubilatorios del IPS

Mario Abdo Benítez, presidente de la República, promulgó la Ley Nº 7037, con fecha 29 de noviembre, que habilita al IPS a “bicicletear” la deuda con proveedores de medicamentos y de insumos por unos US$ 258 millones. El documento lleva la denominación “que establece medidas administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social (IPS)”.

El cuestionado proyecto de ley fue aprobado (media sanción) el 7 de noviembre por la Cámara de Diputados y sancionado el 24 de noviembre último por la Cámara de Senadores.

“Vuelvo a repetir, es una manipulación no sé con qué fin. Muchos de los que critican votaron en la Cámara de Diputados a favor de este proyecto de ley. Sin embargo, cuestionan políticamente. Entonces evidentemente con eso evidencia que un itinerario electoral trata de confundir principalmente a los jubilados, que son muchos”, expresó el Mandatario tras un acto oficial en la sede del SNPP en Asunción.

El Jefe de Estado insistió que “no se tocaran los recursos de los jubilados para esta propuesta que es una herramienta financiera que tiene el IPS para saldar las cuentas con sus proveedores”.

Polémica ley

La ley promulgada señala en su artículo 1 que “establece que la previsional solicite al Banco Nacional de Fomento, entidades del sistema financiero nacional, u otras entidades internacionales, la apertura de líneas de créditos”. Dispone que el límite máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones no podrá exceder el 5% el presupuesto anual asignado para el ejercicio en el que el IPS realice la operación financiera. En el artículo 4 “establece también que las obligaciones que emerjan de esta ley solo podrán ser cumplidas con fondos propios de los programas de enfermedad y maternidad”.

Aclara que “en ningún caso” se podrán utilizar recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la previsional”. Por último, la ley autoriza al Ministerio de Hacienda a establecer los procesos y mecanismos para la disposición de recursos en el presupuesto aprobado del IPS en cada ejercicio fiscal correspondiente. Polémica iniciativa La cuestionada propuesta fue presentada por el diputado oficialista Arnaldo Samaniego (precandidato a senador por el movimiento Fuerza Republicana).

Estiman deuda sería de US$ 408 millones

El jueves último, en el Senado, dos cartistas y tres opositores ayudaron al oficialismo a tener quorum para sancionar el polémico proyecto de ley que habilita al IPS a “bicicletear” la deuda con proveedores de medicamentos y de insumos por más de US$ 240 millones.

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) indicó que es una falacia decir que los fondos jubilatorios no están en riesgo. “No existe la posibilidad que firme un préstamo en nombre de un fondo, los fondos del IPS están dentro del IPS”, manifestó. El senador Fernando Silva Facetti (PLRA), extitular del IPS en el gobierno de Fernando Lugo, dijo que la deuda no sería de US$ 240 millones, sino de US$ 408 millones.