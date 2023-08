Esperan que HC se limite a rol de respaldar a Santi

“Pido que le demos crédito al presidente Santiago Peña y que el presidente del partido Horacio Cartes cumpla su rol institucional partidario de ser el soporte político (...), hasta ahí”, dijo ayer Centurión en visita a ABC.

Solicitó a Peña no perder su apertura al diálogo y confía en que sabrá gobernar por su cuenta. “Yo le dije de frente, a mí me preocupa tu autonomía, presidente. El Paraguay no merece un presidente de la República que esté sometido y él fue claro y yo creo en la palabra de Santiago Peña, creo en él que va a tener esa autonomía”, dijo Centurión.

Además, ratificó el liderazgo de Mario Abdo Benítez en su bloque y destacó que es muy diferente al de HC.

“Hay un equipo liderado por una persona autocrática que da órdenes, y un equipo democrático que reflexiona con su líder y toma decisiones en equipo”, comparó entre HC y FR.