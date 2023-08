En dos años, PLRA estaría en condiciones de honrar todas sus deudas, dice presidente del partido

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Hugo Fleitas, dijo se encuentran trabajando en la paz partidaria, luego de tantos conflictos que se han tenido durante la salida de la presidencia de Efraín Alegre, quien no aceptó su salida e hizo reclamos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Mencionó que trabajan para no volver a llegar a “extremos de confrontación estéril”, y que el objetivo principal de la nucleación es encontrar dentro de la diversidad puntos de coincidencia y pacificación interna.

“Estamos estrechando el camino para conseguir a través del dialogo y respeto a institucionalidad partidaria que no ha existido en los últimos años”, manifestó el actual presidente del PLRA.

Potencializan sesiones cada 15 días

Por otro lado, resaltó que están potencializando las sesiones cada 15 días, según establece el estatuto, cuestión que no se cumplía durante los últimos años, dijo.

“El Partido Liberal tiene un conglomerado de dirigentes que hacen al partido; tenemos que dar una señal clara y necesaria para que respetemos la institucionalidad partidaria”, sostuvo Hugo Fleitas.

En otro orden, resaltó que el comité político del PLRA tiene que convocar a sus parlamentarios para debatir temas transversales como la renegociación del Tratado de Itaipú.

Detalló que el comité político está integrado por 14 de 57 miembros del directorio, que tiene que convocar a los parlamentarios del partido a debatir puntos tratados en el Congreso Nacional.

“Dirigentes no pudieron reunirse en años”

“Esta semana recibimos a dirigentes que no tuvieron la posibilidad de reunirse con su presidente en años. Estamos en un cambio de timón sobre la forma en que se ha gobernado el PLRA. El tratado tiene que ser debatido y el próximo tratado nos tienen que beneficiar en forma equitativa”, manifestó el actual presidente de los liberales.

Con respecto al gobierno actual, rescató que acompañarán las decisiones si son beneficiosas para el Paraguay, “pero cuando veamos irrespeto a la institucionalidad de la República, levantaremos nuestra voz de protesta y seremos vigilantes”, advirtió.

En el aspecto financiero, mencionó que a mitad de la semana harán un corte administrativo y brindarán un primer informe sobre cómo están las finanzas del partido, “que evidentemente no están bien”, añadió.

“Estaremos en mejores condiciones”

Vaticinó que “en dos años estaríamos en mejores condiciones de honrar nuestros compromisos financieros, que tenemos sobre todo con tenedores de bonos”.

Detalló que el PLRA emitió bonos en el 2015, en el 2018. “En el ya no tenemos ninguna cuenta con entidades financieras”, informó Fleitas.

Lamentó que a lo largo de estos años “se descuidó el PLRA en todo sentido”, y aseguró que esta nueva conducción “tomará con seriedad y transparencia el manejo de fondos; necesitamos transmitir otra imagen a la ciudadanía”, dijo.

Peña “no abordó temas trascendentales”

Sobre el nuevo presidente de la República, Santiago Peña, dijo que “los discursos tienen que relacionare con las acciones”.

“El pueblo fue decepcionado reiteradas veces. No abordó temas trascendentales el presidente, y en Paraguay hay que ser claros. Mientras la corrupción no sea controlada, no hay posibilidades de que tengamos las mejoras que necesitamos, y no nos va a resultar en inversiones extranjeras”, advirtió Hugo Fleitas.