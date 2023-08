Kronawetter debe seguir en el Consejo de la Magistratura, según Espínola

“En estos días, he visto que se ha planteado sustituir al actual representante del Poder Ejecutivo (Enrique Kronawetter), a pesar de que el mandato todavía no ha fenecido. No respetar un mandato que está establecido en la Constitución traería serias consecuencias para la institucionalidad. Además, considerando que se trata de un órgano que tiene que ver con el funcionamiento de la Justicia. Quebrantar la institucionalidad mandaría al mundo el mensaje de que somos un país imprevisible”, indicó el diputado Mauricio Espínola.

Agregó que el mandato de Enrique Kronawetter es hasta marzo de 2026, por lo cual se debe evitar exponer a Santiago Peña a una real situación de copamiento, en contra de la Constitución.

