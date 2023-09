El argumento de las arcas vacías se repite desde hace varios periodos

El ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, en estos días utilizó una frase muy conocida por todos. El de las “arcas vacías”, un argumento que utilizaron las últimas autoridades, según se puede observar en esta recopilación de declaraciones.

El expresidente Horacio Cartes (2013 – 2018), fue el primero en “abrir el paraguas”. “Si encontrás algo, te doy un premio. Al ritmo que se está gastando, no quedará nada”, dijo el entonces mandatario sobre la gestión de su antecesor Federico Franco. El temor era el de no poder pagar sueldo y aguinaldo a funcionarios públicos.

Datos del Fisco de ese entonces, señalaron por ejemplo que durante su administración, la deuda externa paraguaya se duplicó alcanzando los US$ 5.592 millones.

Su sucesor, Mario Abdo Benítez (2018 - 2023), siguió la misma línea que Cartes y afirmó que este último “dejó una deuda muy grande, la mayor en 200 años, lo que va a hacer que haya más pobres en el país”. Durante su campaña insistió que con Horacio Cartes como presidente, la pobreza extrema aumentó considerablemente en el país por la falta de políticas de desarrollo económico.

Con las nuevas autoridades que asumieron hace días las proyecciones tampoco son muy alentadoras y se repite este argumento.

El actual ministro de Economía de Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, fue el encargado. “Ningún gobierno dejó una deuda tan grande como esta”. “Cada vez que se levanta una carpeta aparecen nuevas deudas”. Resaltó también que los montos a ser pagados en este concepto de deudas rondarían los US$ 600 millones, sin contabilizar lo adeudado al Instituto de Previsión Social (IPS), monto que, si es incluido, superaría los US$ 1.000 millones. Agregó que para hacer frente a una parte de los compromisos del 2024, el Gobierno va a emitir bonos por unos US$ 600 millones.