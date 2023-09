Fuga en Fuerza Republicana: Rocío Abed niega ofrecimiento de cargos en el Gobierno

La legisladora colorada Rocío Abed (HC) habló sobre la fuga de cuatro diputados de Fuerza Republicana y que ahora conforman una bancada “independiente”. Sostuvo que ella tiene una buena relación con todos los diputados, pero no estuvo en conversación con los referidos diputados en cuestión.

Los diputados Bettina Aguilera, Germán Solinger, César Cerini y Benjamín Cantero son los colorados que se separan del movimiento Fuerza Republicana y se especuló con la creación de un grupo que no responda al cartismo ni al abdismo, sino al nuevo mandatario.

Sobre la especulación del ofrecimiento de cargos públicos, la parlamentaria aclaró que no sabe si eso sucedió. “No creo que haya ofrecimiento de cargos. Yo no he escuchado absolutamente nada”, subrayó.

Abed argumentó que hasta las personas que apoyaron para Honor Colorado durante la campaña política reclaman hasta hoy día puestos de trabajo y no cree que cargos hayan sido ofrecidos a parlamentarios de Fuerza Republicana. “En las bases tenemos a diario reclamos”, expresó.

Fuga en FR se daría por diferencia de posiciones, dice diputada

La diputada analiza que probablemente la salida de los parlamentarios de Fuerza Republicana se da porque no se compartían algunas posiciones en algunos temas. Reiteró además que, de momento, no tuvo conversación con esos legisladores.

Actualmente se especula con el surgimiento del “peñismo”, atendiendo que el mandatario no cuenta con un movimiento colorado propio que lo respalde y responda a su liderazgo, sino que su principal sostén político es Honor Colorado, cuyo líder es el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.