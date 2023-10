Silvio Ovelar asume injerencia en desvinculaciones masivas

El senador y presidente del Congreso Silvio “Beto” Ovelar ayer reclamó que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el cartismo fue perseguido. “Echó a muchos amigos nuestros”, reclamó.

En ese contexto, aseguró que en la administración pasada se “sobredimensionaron las instituciones” y por eso hoy se hacen las rescisiones de contratos. “Porque terminaron los recursos, se dilapidaron los recursos, entonces tienen que quedarse fuera”, alegó.

Lea más: Beto Ovelar evita opinar sobre los despidos en Itaipú y premio al libero-cartista Amarilla

Aseguró que en esa reestructuración, “es lógico” que las instituciones sean ahora encabezadas por personas que tienen afinidad al Gobierno. “Y yo asumo con absoluta claridad, no voy a andar con ambigüedades, como hicieron ellos”, manifestó al canal TV Aire, de Coronel Oviedo.

“Sí, yo tengo injerencia”, dice Ovelar

El senador insistió con firmeza en que él está detrás de las contrataciones, sin especificar en cuáles instituciones tuvo injerencia. “Si a mí me preguntan si tengo que ver... Sí, yo tengo que ver, yo asumo, no voy a dar vueltas. Si me preguntan si yo tengo injerencia, sí, yo tengo injerencia, asumo la responsabilidad, así de contundente”, enfatizó.

Lea más: Itaipú denuncia a manifestantes que piden reincorporación ante despidos