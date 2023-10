Kronawetter recurriría a arbitraje internacional por no tener “muchas esperanza” en Justicia paraguaya

El presidente Santiago Peña tiene la intención de nombrar mediante decreto a Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), reemplazando de ese modo a Enrique Kronawetter, quien ocupa el cargo actualmente.

El argumento de Peña es que ya feneció el mandato de Kronawetter, ya que -afirman- estaría cumpliendo el de su predecesora Mónica Seifart.

“Decir que estoy cumpliendo el mandato de Seifart es falaz porque hay un acto que involucró a distintos poderes: comunicación de CM, designación del Ejecutivo y comunicación al Senado, que fijó fecha y presté juramento. Se cumplió estrictamente la secuencia constitucional”, respondió Kronawetter.

Agregó que deberá dejar el cargo en caso que Peña decrete el nombramiento de Pucheta, ya que no puede hacer frente al poder fáctico del Ejecutivo. “¿Me preguntan qué voy a hacer? No puedo hacer nada ante el poder de autoridad. Argumento de autoridad versus argumento de razón; prevalece el de autoridad, al menos en nuestro país”, dijo.

Kronawetter recurriría a arbitraje internacional

En ese sentido, no descartó recurrir a instancias internacionales para poder restablecerse en el cargo, ya que considera que en la Justicia local no habría avances.

“No estoy apegado al cargo. Si mañana sale el decreto y el Senado le toma el juramento, no me queda otra que dejar el cargo. Pero sabemos que deberé recurrir, no porque quiera litigar, sino porque no me queda otra herramienta. También quiero anticipar que no tengo muchas esperanzas, basándome en los antecedentes”, dijo.

Enrique Kronawetter fue designado para el mismo cargo apenas el 28 de diciembre del año pasado, por lo que afirma que debería seguir como representante hasta abril de 2026, alegando que por mandato constitucional debe cumplir tres años de período.