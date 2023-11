Acuerdo comercial entre Mercosur y la UE: Gustavo Leite dijo que votará a favor de lo que le convenga a Paraguay

En septiembre pasado, el presidente Santiago Peña anunció que no tiene intención de continuar las negociaciones con la Unión Europea si el acuerdo no se cierra antes de esa fecha. El senador Gustavo Leite anunció que votará a favor de lo que le convenga a Paraguay o “por lo que no le va a dañar a Paraguay para desarrollarse vigorosamente”.