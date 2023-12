Derlis Maidana, posible reemplazo de Bachi como líder de bancada de HC en Senado

El senador colorado Derlis Maidana podría reemplazar a Basilio “Bachi” Núñez como líder de la bancada de Honor Colorado en el Senado; sin embargo, dijo que recién la semana que viene se analizará la situación.

Maidana indicó que un día antes del anuncio oficial, “Bachi” ya lo comunicó al equipo a través de mensajes de WhatsApp, alegando cansancio y que necesita dedicarse más a su departamento (Presidente Hayes).

Condena a “Ñoño” Núñez

Dijo que es natural que a una persona le afecte lo que le pase a su hermano, refiriéndose a la condena recibida por Óscar “Ñoño” Núñez, hermano de Basilio Núñez.

“Pero es una cuestión de otro poder del Estado y seguramente los abogados van a poder apelar o ver las estrategias necesarias para su cliente”, sostuvo.

Ser líder de bancada es estresante

Comenta que ser líder de bancada implica estar pendiente de los colegas, a los que hay que llamar, ver si están de viaje por el interior, discutir los proyectos de ley que se tienen que dictaminar y realizar la coordinación con el Poder Ejecutivo y el comando nacional del movimiento, ente otras cosas.

“Es mucho más estresante que ser presidente de la Cámara. El trabajo de líder de bancada es realmente muy fuerte”, sentenció”.

Superintendencia de Jubilaciones

Manifestó que fue muy difícil lograr el consenso porque más del 80 % de los medios de comunicación “estaban en contra”.

“Discutimos como seis meses en las comisiones, audiencias públicas, y cuando íbamos a comenzar a debatir, la oposición intentó dejar sin quorum”, manifestó.

También sostuvo que Santiago Peña siempre habló de la necesidad de un organismo de supervisión y monitoreo respecto a cómo se utilizan en las respectivas cajas los recursos de todos los jubilados.

Proyecto de ley de devolución premiada

Para Maidana, el proyecto presentado por el parlamentario Yamil Esgaib, sobre devolución premiada, debe ser bien estudiado en comisión.

Agregó que en la Comisión de Legislación se cuenta con técnicos y otros especialistas que hacen notar cuando un proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional u otra ley vigente.

“Lo que tenemos que sacar son leyes que beneficien a toda la población, no a un sector en particular. Hay que mirar bien el proyecto, porque también es importante que se devuelva aquello que fue sustraído de las arcas del Estado”, indicó.