Supuesta filtración: esto dice Cecilia Pérez sobre las irregularidades en la causa

Cecilia Pérez, abogada del diputado Mauricio Espínola, cree que hubo una concatenación de decisiones entre el Ministerio Público y la fiscalía esperando saber si el fiscal general iba a apoyar a sus fiscales para resolver la situación. “Hay una coordinación que no es sana”, comentó.

Sobre los comentarios del fiscal general, señaló que son contrarias a sus ideales y preparación académica. “Si tanto maneja, él no puede desconocer de que nosotros no podemos cuestionar nada porque la jueza no admitió la imputación”, señaló.

Subrayó que la defensa tiene los reclamos hechos de irregularidades que son públicas. “Hasta ahora tenemos que seguir pidiendo las copias. No sabemos qué vamos a encontrar en la carpeta”, mencionó Pérez.

Según Cecilia Pérez, el fiscal general del Estado estaba al tanto de todo. “Lo grave es que, o los fiscales le mintieron de la manera de cómo estaban trabajando o bien él está convalidando la forma. No sé si él sabe que las diligencias se hicieron afuera”, expresó la letrada.

La abogada expresó que esta es una causa jurídico política y separar no es posible. Subrayó que la única información que recibieron es con la imputación. “Ahora entendimos por qué Aldo Cantero firmó un acta de imputación así, por los chat”, refirió.

Ya no se encontrará nada en celular de Cantero, según Pérez

Lamentó que ya no se podría encontrar nada en el celular del fiscal Aldo Cantero. “Su celular estará en el puerto donde Marset enviaba en Uruguay la cocaína”, señaló.

Perez refirió que hoy el fiscal general demostró que tomó una decisión para calmar las aguas. “El se olvidó que no solamente es procesalista. Esta causa socava la legitimidad de su institución y de la Seprelad porque el mensaje es claro: ‘vos investigas bien y te vas a ir preso’”, señaló.

Espínola pide iniciar la investigación desde cero

Por su parte, el diputado Mauricio Espínola, imputado en el caso de filtraciones de informes de inteligencia, refirió que cada imputado tiene una situación distinta.

“Como ciudadano pido imparcialidad. Si vamos a hablar en serio, que empiece desde cero la investigación”, sostuvo.

Por lo político y reputacional, Mauricio sostiene que acá se están socavando las instituciones. “Se vio un atropello desde el mismo ministerio Público y hoy, por dar el gusto a la gente y periodistas, decidió separar a fiscales y dar legitimidad a algo que debe empezar desde cero”, subrayó.