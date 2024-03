Horacio Cartes está al frente de un grupo mafioso, dice la senadora Celeste Amarilla

Amarilla fue consultada sobre la responsabilidad de Cartes y de Ovelar en la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exministros de su gabinete. “La de Horacio Cartes sabemos él está al frente de un grupo mafioso, o sea, esto hay que decir con todas las letras. Él es capaz de cualquier cosa, ya nos ha demostrado (que es capaz) de cualquier cosa”, dijo la legisladora liberal.

Sin embargo, manifestó estar sorprendida por la actitud de un abogado del foro, que fue fiscal y tiene cierto renombre como abogado de un expresidente.

“Recurrir a estas artimañas o a estos hechos delictuales, quiere decir que está verdaderamente ya sometido a la mafia de su patrón, corrompido él (por Ovelar). Ya no está actuando como un abogado del foro donde le tendría que decir a su cliente: esto no se puede señor Cartes. El abogado está para indicarle al cliente, (...) no hacerle cometer más delitos, él tiene que perder su matrícula, no puede seguir litigando en el foro habiendo cometido estos hechos”, añadió.

Lea más: Gran cantidad de policías resguarda la casa de Cartes y repudio explota en redes

Crisis en el Ministerio Público

La parlamentaria sostuvo que esta es posiblemente la peor crisis de la Fiscalía luego del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. “Esto es muy serio, la ciudadanía tiene que entender que estamos ante una crisis importantísima, donde hay una lucha de poder, un cobro de facturas, una venganza de uno al otro, quién sabe que cosas hay en el fondo que nosotros no conocemos”, expresó.

Amarilla dijo que se debe abrir una causa penal contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, no solamente ser apartados y que se les abra un sumario.