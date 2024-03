“Emiliano Rolón intentó dar cátedra y tratarnos de estúpidos”, dijo abogado de Abdo Benítez

Enrique Kronawetter, abogado de Mario Abdo Benítez, aseguró que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dejó mucho que desear en la conferencia de prensa que brindó ayer en la que pretendió dar cátedra antes que explicar la postura del Ministerio Público.

Resaltó que, como “una persona que se presenta siempre como ‘profesor doctor’, como docente”, con su exposición, Rolón lo dejó realmente “decepcionado desde el punto de vista académico y desde el punto de vista operativo”.

Señaló además que, con la conferencia, el Ministerio Público perdió la oportunidad de dejar claro a la ciudadanía que no iba a permitir que se instrumente a la institución con fines políticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado criticó también el hecho de que Rolón olvidara por completo que la obligación del agente fiscal es recoger los elementos de cargo y descargo del imputado y respetar el principio de objetividad.

Lea más: Abogado señala contradicción en imputación a Abdo Benítez

Mostró su falta de precisión con resoluciones poco claras

Kronawetter criticó además la falta de precisión del fiscal general al momento de dictar resoluciones como la que tuvo que rectificar ayer para dejar claro el apartamiento de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti de la causa.

“Sacó una primera resolución en la que aparentemente no les sacaron a los fiscales porque no se entendía bien el contenido de la resolución, y después sacó una segunda resolución. Yo no puedo entender cómo puede firmar algo en lo que ni siquiera es preciso”, criticó.

“Si vos me querés dar una cátedra de precisión, lo primero que tenés que ser contigo mismo es elevar la vara de la exigencia y ser más preciso”, agregó.

Lea más: En pleno escándalo por supuesto montaje de causa contra Abdo Benítez, Peña se escuda en el fútbol para no hablar

La ciudadanía merecía un discurso claro

El abogado señaló que cuando se anunció la conferencia tuvieron la esperanza de que se anunciaran medidas con respecto a lo sucedido y, sin embargo, “nos sale diciendo que el acta de imputación constituye el trabajo de siete meses y que todo esto se podrá contrastar en las fases del procedimiento”.

Reclamó que el fiscal general no haya sentado una postura clara y contundente de la Fiscalía de que “no va a permitir ser un instrumento del poder político, era la gran oportunidad y qué es lo que hizo: terminó por oscurecer y palidecer la función del Ministerio Público”.

Lea más: Imputan a Mario Abdo y sus exfuncionarios por “revelación de secretos”

Rolón ignoró pruebas de corrupción entre fiscal y abogado

Kronawetter señaló además los artículos del Código Procesal Penal que, a su entender, se estarían violando con los actos de los fiscales, principalmente en lo que refiere a la falta de respeto al principio de objetividad.

“De eso se olvidó el ‘profesor’, de eso se olvidó el que nos quiso dar una cátedra y les quiso tomar por estúpidos a todos los periodistas ayer tratando de desviar la atención. El fiscal Emiliano Rolón Fernández ayer avaló un acta de imputación violando dos disposiciones con conocimiento de esa situación”, aseveró.

“Si él dijo que la imputación estaba bien y que hace siete meses están investigando, él mismo está reconociendo, implícitamente, que él estaba en contacto con los fiscales, que los fiscales le reportaban y que él sí leyó el acta de imputación y que considera que está sustentado en los elementos de convicción”, agregó.

“A él le importó tres cominos lo que se denunció públicamente a través de los chats que fueron filtrados, donde se demuestra que hay una corrupción entre el abogado, que no es parte, Pedro Ovelar, que no tiene ningún tipo de intervención en el proceso, con el agente fiscal Aldo Cantero”, remató.

Lea más: Embajador de EE.UU. insta a ser fuertes ante la “influencia de intereses sectoriales coercitivos”