Diputados opositores buscan cerrar filas

“Desde el tercer espacio y con colegas liberales también estamos haciendo esta evaluación. Yo sé que hay colegas liberales que han manifestado su solidaridad y que han dicho que tampoco van a acompañar (el desafuero), por una postura personal y por el momento político que vivimos”, dijo.

La parlamentaria explicó que su postura se debe a la evidente manipulación en la causa y que el objetivo de fondo sería acallar a opositores. “Vimos los chats, vimos que esa causa no sale del trabajo de los fiscales sino del sector político que viene buscando perseguir a aquellos que no están alineados al cartismo, entonces mi postura personal es de no acompañar el desafuero”, afirmó.

En la reunión a realizarse el lunes tratarán de definir “si esta va a ser una postura individual o de bloque”, pero dijo que definitivamente ya “estamos intentando conformar un equipo más fuerte en Diputados” y tuvo su primera prueba al dejar sin quorum dos sesiones la semana pasada, a modo de protesta contra actitudes autoritarias de la mayoría cartista.