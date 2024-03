Por imputación viciada Mauricio Espínola no pedirá su desafuero

“Vamos a esperar (hoy) el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales. Yo he tenido la intención desde que salió (la imputación) de someterme a la justicia y se han dado numerosas cuestiones (...) que ameritaban mínimo iniciar el caso desde cero”, comentó Mauricio Espínola, que ahora cambió de postura sobre pedir su desafuero.

El mismo considera que podría darse en dicha comisión un dictamen por el rechazo, lo cual espera sustente su posición, que es que no tienen garantías de un proceso justo.

“Desde ya, hoy les digo, que no siento que tengo garantías. Desde un primer momento. Desde la contradicción que se da desde la propia Fiscalía General del Estado (que apartó a los fiscales, pero mantuvo la imputación). Escuchábamos al fiscal de la causa (Aldo) Cantero que hasta se sentía preocupado por la salud de Horacio Cartes en algunos de los chats”, cuestionó.

Vallejo ve riesgoso desblindar a su colega Espínola

La diputada y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rocío Vallejo (PPQ) adelantó que no acompañará el pedido de desafuero contra su colega Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) y que considera un riesgo someterlo a un proceso “viciado”.

“Con la filtración de estos chats, existen irregularidades graves en este proceso y sería un riesgo que un colega vaya en estas condiciones a afrontar una imputación totalmente viciada”, dijo.

Acotó que además no les genera confianza el hecho de que “tampoco estamos viendo acciones claras respecto a dilucidar la responsabilidad de los fiscales en cuanto a estas filtraciones”, haciendo alusión a las supuestas conversaciones entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar y el fiscal Aldo Cantero, que confirmarían que la causa fue “guionada”.

Hoy a las 9:00 está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales y no se definió si se dictaminará o no en la fecha el pedido de desafuero contra Espínola, aunque recordó que este no es un problema si es que la mayoría cartista tiene los números para retirarle los fueros.

“De todas maneras, ellos pueden plantear que se trate sobre tablas y que el pleno se constituya en Comisión” durante la sesión ordinaria de mañana, refirió.