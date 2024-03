“Reflexionarán” sobre desafuero en días santos

Si bien reconoció que la causa penal por la que fue imputado el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), junto al expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez y otros exreferentes de su gobierno está muy “contaminada políticamente”, pero no quiso adelantar aún una postura.

“Atendiendo a que es una situación delicada, queremos ser responsables. No podemos desconocer que es un caso altamente contaminado políticamente, entonces queremos ser responsables”, sostuvo.

También expresó preocupación por los indicios de presunta violación del debido proceso que empañan este caso, y remarcó “el fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) se está jugando su pellejo sobre todos estos casos mediáticos que hay y donde la ciudadanía necesita tener seguridad jurídica”.

“Nos debería preocupar a todos los paraguayos cuando no se cumple el debido proceso. Dije la vez pasada que esta es una posibilidad enorme que tiene la Fiscalía General del Estado de poder mostrarnos objetividad sobre este tema en particular, que tiene mucha connotación mediática, pero también las otras carpetas que no se mueven. Que la justicia sea para todos”, dijo.