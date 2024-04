Diputados mantiene el pedido de desafuero de Mauri Espínola en el “freezer”

“No se si no hay (los votos), pero no está en el orden del día. Está sine die hasta nuevo aviso”, resumió el diputado Hugo Meza (ANR, B –Oficialista–), tras la reunión de la mesa directiva de Diputados.

Atendiendo a que el presidente de Diputados, Raúl Latorre, es cartista y tiene la potestad de incluir por iniciativa propia el tema y no lo hace, es un hecho que no tendrían la mayoría de dos tercios de votos (53 en el caso de que estén 80 presentes) para el desafuero.

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) dijo desconocer el motivo por el cual no se trata, pero insistió que a su criterio Espínola debería pedir su desafuero y minimizó la denuncia de supuesta manipulación del caso.

“Creo que eso debe ser a conciencia y como vengo diciendo todas las veces que se necesitaba desaforar: el propio individuo involucrado (supuestamente) en los hechos debe pedir su desafuero, tiene que darle la oportunidad a la justicia que haga su trabajo. Si es inocente, no tienen por qué tener miedo”, sostuvo Esgaib.

Sin embargo, se le recordó que en este caso hay sospechas de instrumentación de Fiscalía, ante lo cual reiteró: “A mí me parece ridículo, se hizo muy bien la imputación, se hizo un buen trabajo de ocho meses” dijo y añadió que es normal que la Fiscalía trabaje con el denunciante y que no se de participación de la imputación a los denunciados.

“¿Por qué van a tener acceso a una investigación que se está haciendo en contra de ellos? ¿Cómo le vas a mostrar a tu contraparte tu estrategia para demostrar que son sinvergüenzas y ladrones como esta gavilla que tenemos acá?”, concluyó el diputado cartista.