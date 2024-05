Santiago Peña niega incorporación de Orlando Penner a Honor Colorado

El presidente de la República, Santiago Peña, aprovechó su participación en el décimo aniversario de la Universidad Paraguayo Alemana para referirse a la reciente renuncia del senador Orlando Penner del Partido Patria Querida (PQ).

Peña aseguró que mantiene un “diálogo muy fluido” con Penner desde el inicio del período legislativo y señaló que, si bien el parlamentario ha colaborado en algunos proyectos, el mandatario afirmó que el legislador se vio obligado a distanciarse por la postura de su partido, lo que generó “una tensión” que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el PQ.

Sin embargo, el mandatario aclaró que Penner no ha tomado la decisión de afiliarse al Partido Colorado ni de formar parte de la bancada de Honor Colorado. “Para mí eso no es un tema a debatir, no es algo que hable con él”, afirmó.

Peña aseguró que no hubo condicionamientos para apoyar proyectos de Penner

Peña destacó que Penner tiene “mucha preocupación” por varios temas que afectan a la zona del Chaco, región donde reside y donde tiene la mayor cantidad de votos. Entre esos temas mencionó el acceso al agua, la energía eléctrica, la infraestructura y el abordaje hacia los pueblos originarios.

“Obviamente, estamos trabajando en esos temas, son también preocupaciones que tengo yo”, dijo Peña. “Seguimos avanzando en proyectos que venimos trabajando desde el año pasado y eso no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de abandonar su partido político”, agregó.

El presidente concluyó reiterando que Penner no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro político y que no hay ningún condicionamiento al respecto. “Aunque él siguiese con su partido, nosotros igual hubiésemos seguido con ese proyecto”, finalizó.

