Comisión formada no tiene “ninguna intención de perseguir”, dice cartista Natalicio Chase

El senador cartista Natalicio Chase aseguró en entrevista con los medios de comunicación que con la creación de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos de lavado de dinero, no existe ninguna intención de perseguir a grupos empresariales como el diario ABC Color o el Banco Atlas.

Insistió en que a pesar de que fue bautizada como “comisión garrote”, no es la función de la misma ir contra ningún medio de comunicación, sino investigar hechos de lavado de dinero sobre los cuales los legisladores soliciten informes.

Al consultársele sobre los candidatos a integrar la mencionada comisión, dijo que aún no hay integrantes.

Recordemos que ayer fue aprobada en el Congreso Nacional la conformación de una comisión para investigar lavado de dinero y otros delitos conexos.

Cartismo no analizó aún quién integrará comisión

Detalló que el presidente del Congreso será el encargado de designar a los tres miembros del Senado que formarán parte de la comisión, y aseguró que al interior del cartismo no han analizado todavía quienes serían los miembros.

Aseguró que no hay ningún direccionamiento particular sobre perseguir a ninguna entidad, aunque no descartó que si un senador pide informe sobre determinada institución, esta se investigue.

Aclaró también que las comisiones solo pueden hacer el análisis y remitirlo al estrado judicial, pero no tendrá potestad de sancionar ni tomar medias judiciales.

Dijo que indefectiblemente debe estar representado todo el parlamento, por tanto también habrá referentes de la oposición que formen parte de la misma.

Reclama que EE.UU. tome medidas a “empresa paraguaya”

Con respecto a las sanciones de Tabesa, Chase opinó que no le parece que una oficina administrativa de un gobierno extranjero tome una medida dentro del territorio paraguayo que afecte “a una empresa paraguaya”.

“Al no existir demostración de pruebas que llevan a tomar esa medida, nosotros tenemos todo el derecho de pensar que es una medida arbitraria”, expresó.

Reclamó además el hecho de que ante una medida así “no hay defensa, no hay un estado donde se pueda defender alguien cuando se aplique una medida de este tipo”.

