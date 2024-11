Los oficialistas odian a la prensa libre porque descubre sus escándalos, afirma ex senador colorado

- ¿Cuál es la reacción de un crítico del Gobierno sobre este escenario que nos ofrecen los parlamentarios oficialistas en el Congreso? Se reparten cargos y privilegios sin parar...

- Usan el Parlamento como pasapapeles del Gobierno. Por ejemplo, aprobaron la ley de superintendencia de jubilaciones, que hasta ahora no fue reglamentada pero ya fue usada por IPS (Instituto de Previsión Social) para hacer negocios con Ueno, un banco vinculado al presidente de la República. En un país donde se cumplen las normas esto es causal de juicio político. No dejan pasar una oportunidad. No hay que olvidarse, entre otros hechos la feroz reculada que hicieron para recibir la plata de la Unión Europea (38 millones de dólares).

- En la campaña electoral dijeron que no iban a aceptar esa plata porque supuestamente era para promover el aborto...

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Todo es demagogia. Después se echaron para atrás cuando se desató el escándalo de las tierras del Estado que estaban por regalar en la zona de Remansito (frente al río Paraguay). Creo que era el proyecto de “Bachi” Núñez (cartista, actual presidente del Congreso). El escándalo fue tan grande que se frenó. La prensa fue el factor. Por eso odian tanto a la prensa libre. A veces echan a perder sus planes. Por eso meten la ley contra las ONG (organizaciones no gubernamentales). Hicieron aprobar rapidísimo en tiempo record. A la par, crearon la comisión “garrote” para atacar a los sectores empresariales vinculados a los medios de comunicación independientes. Esa comisión, integrada por varios parlamentarios de pésimos antecedentes, les sirve para escrachar a periodistas, profesionales, académicos, pensadores que hemos prestado servicio a estas entidades con opiniones y estudios críticos contra la corrupción, contra medidas del gobierno, etc. Se busca estigmatizarlos y sacarles credibilidad.

- A usted también lo salpicaron con eso...

- Sí. Yo amenacé con acciones judiciales. Soy abogado. Me indignó ese sucio papel que ejercen los miembros de esa comisión (supuestamente de investigación de lavado de dinero del narcotráfico). Yo presté servicios a ONG. Incluso cobré barato. También había ahí periodistas de investigación. Me quisieron ridiculizar diciendo que yo me hice pasar como profesor de periodismo. Imagínese hasta donde llegaron con la tergiversación. Tengo suficiente tiempo todavía para entablarles acciones civiles.

Lea más: Cartismo causa dilema grande al país y mete en un laberinto a Peña, afirma Hugo Estigarribia

- Exigen documentaciones a las organizaciones de la sociedad civil so pena de enjuiciarlos...

- Algunas organizaciones cometieron el error de dejar que se violen sus derechos garantizados por la Constitución. No tenían porqué darles ninguna documentación. Eso solo se puede hacer con orden judicial. Provocaron un carnaval de desprestigio contra profesionales, periodistas, personas distinguidas de la sociedad. Hicieron filtrar en las redes (lo que cobraron por sus servicios profesionales), a través de sus trolls. Los que están al frente son políticos inescrupulosos de mala reputación. Ahí está Dionisio Amarilla (senador, expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico por ser aliado cartista) que perdió la investidura (en el periodo legislativo anterior) por presuntos negocios que se hicieron en IPS, tema que no fue investigado nunca judicialmente. Está Jatar Fernández(diputado, ex Cruzada Nacional y aliado cartista) señalado como un ocupante ilegal de inmueble (en Ayolas). Está Leite (Gustavo, senador cartista), quien había sido que tenía una ONG familiar dedicado al tema religioso con el apoyo de Itaipú y la tabacalera de (Horacio) Cartes. No se va a investigar por supuesto a sí mismo. ¿Por qué no investigan los clubes de fútbol que manejan sumas millonarias, algunos de ellos hoy acusados de amaño de partidos?

- La ley anti ONG está ahora en poder de (el presidente) Peña. ¿Qué cree? ¿Se va a animar a promulgar con las repercusiones internacionales que puede tener?

- A Peña le pusieron un brete sus propios camaradas cartistas. ¿Cómo queda la cooperación de países amigos que firmaron tratados con Paraguay que tienen agencias de cooperación como la USAID de Estados Unidos o las agencias de la Unión Europea, la española, la Koika de Corea, Jica de Japón y otras varias que tienen programas de asistencia y contratan organizaciones de la sociedad civil que a su vez contratan a profesionales, expertos que hacen estudios estadísticos, técnicos, económicos, jurídicos, políticos? ¿Cómo queda el presidente con su canciller (Rubén Ramírez Lezcano) postulándose para secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos)?

- Se habrá postulado porque tienen posibilidades...

- Entonces es un laberinto para Peña. Una cosa es lo que quiere su equipo político y otra totalmente distinta es lo que tiene que hacer como jefe de Estado. Lo que va a revelar con esa ley que afecta claramente a la cooperación internacional es la senda autoritaria que le está imprimiendo el oficialismo al Gobierno. Paraguay es un país pequeño, mediterráneo pero digno, que necesita de la cooperación internacional para potenciarse. La conquista de la Secretaría General (de la OEA) podría darle un gran impulso. Encima meten ahora el tema de la reforma constitucional supuestamente para reformar el impuesto inmobiliario. La reforma está en la agenda cartista desde 2017 pero la enmienda no les salió por la quema del Congreso y por el asesinato de Rodrigo Quintana (joven dirigente liberal en un atraco policial a la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril de 2017) y por la venida de altos funcionarios de los Estados Unidos. La última frontera para instalar el autoritarismo es la Constitución.

- ¿Estas demostraciones de despilfarro, de prepotencia, acaso no puede convertirse en un búmeran?

- Cuando el pueblo se levanta, se levanta por los abusos de los que mandan. Así fue la Revolución Francesa. Los privilegios indebidos irritan: la jubilación VIP, el seguro médico VIP, los combustibles por G. 5 millones mensuales (para cada uno de los 45 senadores y 80 diputados), que es más que el sueldo de un médico... Esa mayoría absoluta que tienen, en democracia se puede convertir en minoría en las próximas elecciones. Pueden desaparecer fácilmente del espectro político por efecto del voto. Si no creen, que miren Argentina donde (Javier) Milei está a punto de clavar el último clavo, como dijo, al cajón del kirchnerismo... Nadie es eterno en democracia. Ninguna mayoría es permanente. Se equivocan ellos cuando creen que van a mantener a la oposición eternamente dividida como encontraron en 2018 y 2023. Se equivocan cuando creen que van a volver a ganar con el voto duro. Hay bastante pirevaí (malhumor) en la calle por tantos abusos y conductas autoritarias. La gente está muy alterada por estas subas incesantes de los productos de la canasta familiar. La plata no alcanza. La gente convive con la inseguridad, la falta de insumos en los hospitales, el abandono de los locales escolares, la educación pésima. El programa Hambre Cero no cubre lo prometido y ni hablemos del transporte público. Se canceló hasta el famoso tren de cercanías que podía traer alivio a la gente del departamento Central.

- El paraguayo es pacífico...

- Demasiado pacífico, diría yo. En Argentina, si aparecieran nepobabies como los que tenemos, serían desalojados a patadas, ni qué decir los 455 funcionarios contratados sin mayor requerimiento que ser de confianza de los mandamases del Congreso...

- ¿Y qué dice de ese contraste, de los buenos números macroeconómicos que elevan al país a los cielos?

- Usted me hace acordar lo que dijo el diputado argentino (Miguel Angel) Pichetto hace poco. “Son muy lindas las cifras económicas de Paraguay pero los números no dicen que los paraguayos vienen a trabajar acá, que vienen a transferir sus problemas económicos acá (en Argentina)”. En síntesis, los paraguayos van a nutrir otras sociedades con su fuerza de trabajo para alimentar a sus familias acá, la mayoría de ellas desocupadas o postergadas porque los políticos solo dan espacios a sus cercanos y nada más.

- ¿Cuál cree que es el mensaje de esa promoción prematura que hacen de la candidatura presidencial de Alliana, el vicepresidente, cuando faltan todavía cuatro años para las elecciones?

- Lo primero es ponerle freno al propio Peña en su gobierno, demostrar que el poder real está en Cartes y no en Peña. Es una advertencia. Es como decirle: “Mirá, ahí está tu segundo, haciendo calentamiento”. Es como decirle: “La gente ya tiene que ponerse bien con tu segundo y conmigo, porque yo soy el que tiene el control”. Aparte es un globo sonda para instalar una figura electoralmente...

- ¿A qué se debe ese ataque retardado contra Marito (Abdo Benítez, ex presidente) y los que estaban en su Gobierno?

- Primero, tienen mucho odio y ganas de vengarse, porque el señor Cartes le culpa a Marito por las sanciones (económicas y políticas) de Estados Unidos. Se habla por otra parte que la disidencia colorada tendría en la encuesta una mayoría muy importante en la figura de Arnoldo Wiens. Todo es para contrapesar eso. Hay que recordar que Wiens ya fue candidato contra Peña. En la misma línea de como Peña perdió contra Marito pero siguió siendo candidato, Wiens podría también seguir un plan parecido. En tercer lugar, buscan debilitar a la disidencia en las elecciones internas para las municipales; debilitado y hackeado por la administración de Justicia es mejor.

- ¿Por qué todas las críticas apuntan a Cartes? Es difícil de creer que los tenga a todos bajo control. Lo más probable es que los que estaban sueltos, los tránsfugas, se acercaron como los pescadores, porque había cardumen...

- La plata hace bailar al mono, sobre todo en políticos sin convicción, antipatriotas, serviles y funcionales, deslumbrados por el dinero después de deshonrar a la gente que los eligió. Por desgracia, el abuso de poder que se exterioriza en esta repartija de privilegios y de ataques permanentes contra las libertades públicas produce indefectiblemente una reacción igual y contraria que puede llegar a soluciones extremas. Es muy preocupante lo que está sucediendo con ese copamiento y las amenazas a la sociedad civil.

- El Presidente ya instaló el tema de la “reforma de la Constitución”. La excusa es el impuesto inmobiliario para las municipalidades. ¿Vamos a discutir de nuevo la reelección?

- Es el sueño de los autoritarios para perpetuar su dominación. Yo creo que muchos paraguayos van a tener que cambiar esa actitud pasiva que nos caracteriza, de mirar desde lejos sin involucrarse. Lo que puede pasar es grave, repito. No olvidemos lo que sucede en otros países como Venezuela y Nicaragua.

- Nadie los puede sacar, ni a (Nicolás) Maduro (de Venezuela) ni a (Daniel) Ortega (Nicaragua), como nos pasó con (el dicador Alfredo) Stroessner.

- No podemos permitir que en nuestro país vuelva a pasar algo así. Por suerte está el artículo 138 de la Constitución, de resistencia a la opresión.

- ¿Dónde está la opresión?

- Opresión es por ejemplo el privilegio indebido que se autoadjudican irresponsablemente los de la clase política a costa de los contribuyentes. Opresión es que el IPS, con dinero de los aportantes, invierta en negocios financieros de bancos vinculados al presidente de la República. Mire. Yo renuncié a mi jubilación como parlamentario cuando cumplí 55 años. Me llamaron para tomar ese privilegio y yo renuncié. Por ética no acepté. Me parece una burla, un abuso cobrar una jubilación con apenas cinco años de actividad parlamentaria. El parlamentario es un servidor público coyuntural elegido para prestar su servicio a la Patria. La jubilación es un privilegio irritante y se suprimirá tarde o temprano cuando emerja un Gobierno decente que sirva a los intereses de la ciudadanía.

- ¿Usted siente que sus libertades están siendo coartadas?

- Nuestra libertad está garantizada por la Constitución. Tenemos una prensa libre pero insistentemente está siendo hakeada por los autoritarios como estos miembros de la comisión “garrote” o, recientemente, esa senadora (Norma Aquino, ex Cruzada Nacional y pero colorada y aliada del cartismo) que amenazó a (la periodista de ABC) Fiona Aquino. Hay peligros y riesgos que se manifiestan a diario y que ponen a prueba las libertades públicas...

- ¿No le parece que puede ser una garantía que tengamos un ministro del Interior como Enrique Riera, luchador por la libertad en el pasado, como su padre?

- Esperemos que no llegue como mucha gente que se volvió funcional al proyecto autoritario, a pesar de su historia, su tradición y la lucha de su familia, personas que han tirado su nombre y su prestigio a los chanchos. Esperemos que algunos nos terminen de tirarlo totalmente...