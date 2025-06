Un gobierno democrático debe saber escuchar críticas, recuerda senador

El senador colorado Mario Varela se refirió a varios temas relacionados a la política en el país, apuntando a que se debe seguir mejorando la calidad de la elección y la educación. Además, señaló que se deben escuchar las voces disidentes y dio su punto de vista sobre a la decisión del presidente Santiago Peña de brindar su informe de gestión, primer al partido colorado, antes que a la ciudadanía.

“En cuanto a la burocracia, desde el punto de vista burocrático y presupuestario, mejoramos mucho, pero en cuanto a la calidad, yo pienso que nosotros hemos perdido un poco de calidad y debemos ir mejorando, comenzó explicando el senador.

A renglón seguido expresó: “Creo que nosotros tenemos que mejorar la calidad, no solamente de la elección, tenemos que mejorar nuestro sistema educativo. Acá no va a haber sistema electoral que no solucione, que no tenemos un electorado más educado y formador”.

“Por otro lado, en cuanto al tema de las instituciones, dentro de nuestro sistema democrático, una cosa que empeoró no es solamente el parlamento, sino el tema de la justicia”, remarcó.

“Ese sistema de madurez política y democrática es lo que tenemos que mejorar. Utilizar siempre el sistema prebendarista de hacer política es un sistema que se va a ir agotando, porque el presupuesto público cada día es mucho más ajustado", señaló en otro momento.

Luego aclaró: “Cada día la torta presupuestaria menos alcanza. Porque tenemos problemas en salud, educación, infraestructura, pero cuando la burocracia en materia de incorporación de recursos humanos y mucha calificación golpea el presupuesto, ese sistema se va a ir agotando”.

Por eso hay que entender que la clase política tenemos que ir mirando cómo tener agendas que puedan ser mucho más esperanzadoras y generar una expectativa al electorado de mejorar la calidad del servicio público, que finalmente es eso, capturar el poder político para administrar con calidad, con una gestión que retribuya en servicios y en la calidad de vida de la gente", sostuvo Mario Varela.

Hay que escuchar las voces disidentes

Por otra parte, el político colorado se refirió a las críticas: “Yo creo que nosotros, un partido que en sus principios, en su doctrina y en su carta fundacional habla de democracia, habla de libertad, creo que primero tenemos que ser más abiertos. No se puede censurar la crítica”.

“Un gobierno democrático tiene que saber escuchar voces disidentes, internas y externas, dentro del partido y fuera del partido. Yo pienso que esa tiene que ser una actitud de todo demócrata y yo particularmente no estoy de acuerdo con un enfoque negacionista del gobierno”, indicó.

Seguido expresó: “Si decimos que estamos con falencia en seguridad, que es evidente, o en salud, que también es otro sector bastante golpeado, que falta mejorar muchísimo, el gobierno tiene que tener mayor apertura”.

Desde el punto de vista del análisis, el senador comentó que el perfil político que debe tener el gobierno, tiene que tener esa mayor amplitud. “No porque tal medio critique, ese es ya nuestro enemigo declarado. Esas son cuestiones que yo particularmente no las comparto”.

“Justamente la democracia se consolida en el respeto a la pluralidad”, apuntó.

Primero la patria, luego el partido

Con respecto a que el presidente Santiago Peña haya elegido primero ir a dar su informe ante la Junta de Gobierno, el senador colorado acotó: “Me hace recordar nomás de una frase que le atribuyen a Bernardino Caballero, que decía primero a la patria y luego el partido. Yo creo que no está mal que el presidente pueda informar al partido, pero tenía que ser primero ante el Congreso”.

Continuando con el mismo tema, remarcó: “La ciudadanía tiene que tener la certeza de que el señor Presidente de la República es el que tiene el mando y que tiene la investidura y el mandato del pueblo para gobernar. Entonces, no solamente hay que ser, sino también parecer”.

Seguido apuntó que no hay esa percepción. “La percepción es híbrida. Algunos creen, otros no creen”.

“Yo pienso que el Presidente de la República tiene esa obligación y también de gobernar para todos, porque no puede instalarse una imagen de que un presidente solo gobierna para un partido”.