Asilo temporal: Maidana confía en que acuerdo con EE.UU. “no va a perjudicar a Paraguay”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador cartista Derlis Maidana (ANR, Partido Colorado) comentó sobre el acuerdo firmado por el gobierno de Paraguay con Estados Unidos para recibir temporalmente a solicitantes de asilo que lleguen al país norteamericano y dijo que el Senado pedirá un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque dijo confiar en las afirmaciones del canciller Rubén Ramírez de que lo firmado “no va a perjudicar a Paraguay”.

La semana pasada, el canciller paraguayo Rubén Ramírez y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, firmaron un “memorando de entendimiento” por el cual Paraguay acepta recibir a migrantes de terceros países que solicitan asilo en los Estados Unidos, mientras esos pedidos de asilo son procesados por el país norteamericano.

Lea más: Senado pide informes a Cancillería sobre acuerdo migratorio con EE.UU.

El gobierno del presidente Santiago Peña ha sido claro sobre cómo se llevaron a cabo las negociaciones para ese acuerdo, sobre los mecanismos del traslado de solicitantes de asilo o sobre si Paraguay recibiría algún beneficio a cambio de aceptar que Estados Unidos desvíe migrantes a nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No va a perjudicar a Paraguay”

El senador Maidana dijo que la Cámara Alta solicitará a través de su Comisión de Relaciones Exteriores un informe a la Cancillería sobre el memorando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, dijo que “por el momento le damos la derecha” al canciller Ramírez, quien “garantizó” - según dijo el parlamentario – que lo acordado se ceñirá a la legislación paraguaya, que la decisión final de admitir o no a un solicitante de asilo será de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay y que “en ningún momento (el memorando) implica que masivamente pueda venir gente de otros países sin pasar por ese protocolo”.

Lea más: Cancillería debe aclarar alcance de acuerdo con EE.UU. para recibir a solicitantes de asilo, dice senador

“Vamos a tener el texto a mano y analizar a la luz de la ley paraguaya que da atribuciones al Conare, pero por el momento le damos la derecha al canciller. Creemos que es un documento que no va a perjudicar a Paraguay”, subrayó.

Senado acusó a Maduro de ser narco

El senador Maidana comentó también sobre la declaración oficial emitida recientemente en la que el Senado paraguayo acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar la organización criminal internacional Cartel de los Soles.

La declaración fue presentada por el senador cartista Alfonso Noria (ANR) el pasado 13 de agosto y aprobada sin debate por la mayoría oficialista en la Cámara Alta.

Lea más: Desde el Senado, el cartismo acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles

El senador Maidana admitió que la acusación emitida por el Senado paraguayo contra el jefe de Estado venezolano no se basa en ninguna prueba concreta a la que la Cámara Alta haya accedido, sino en “trascendidos” de Estados Unidos.

“Es un grito a voces que (Maduro) y varios jerarcas militares que sostienen su gobierno están vinculados al tráfico internacional de cocaína”, dijo el legislador colorado. “Creo que hay sobrados elementos. Si bien armar una carpeta judicial o un dossier de documentos en contra del señor Maduro no sería fácil, nadie puede negar su vinculación con estos hechos delictivos”.

Sin embargo, el senador Maidana admitió que “tal vez deberíamos analizar mejor antes de sacar ese tipo de declaraciones”. Comentó que la decisión de emitir esa declaración “se bajó en la bancada” del movimiento cartista Honor Colorado.

Contradictoriamente, el cartismo criticó en el pasado al gobierno de los Estados Unidos por acusar y sancionar, también sin pruebas concretas expuestas, al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), a quien el gobierno norteamericano señaló por supuestos hechos de corrupción e incluso presunta vinculación con actividades de grupos terroristas internacionales.