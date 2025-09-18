Peña dispone masivos cambios en el alto mando de las Fuerzas Militares

El presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispuso este jueves una serie de relevos y nombramientos en puestos claves de la estructura castrense. La medida fue oficializada mediante un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de las Fuerzas Militares.

Nombramientos principales

Entre las designaciones más relevantes figura la del vicealmirante Christian José Rotela Valdez, quien asume como comandante interino de la Armada Paraguaya en reemplazo del vicealmirante Lucio Benítez Escalante.

Asimismo, el general de división Gustavo Salvador Arza Candia fue nombrado comandante del Comando Logístico, sucediendo al general de división Marcial Egusquiza Rojas.

Otros cambios destacados

Los movimientos alcanzan a diferentes áreas estratégicas:

Gral Div. José Alejandro Santander asume un cargo en el Ejército, en reemplazo del Gral Div. Arza Candia.

Capitán de navío Albino Bogarín Flor , designado jefe interino del Estado Mayor de la Armada.

Cnel DCEM Antonio Colmán Ayala , nuevo jefe interino del Estado Mayor del Comando Logístico.

Gral Brig. Roque Colmán Ayala , director general interino de Reclutamiento, Reserva y Movilización.

Gral Brig. Esteban Francisco Rodríguez Patiño , comandante interino del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército.

Gral Brig. Claudio Erick Panza Desvars , comandante interino del Primer Cuerpo de Ejército.

Gral Brig. Jorge Dionisio Cano Villalba , presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Deportiva Militar Paraguaya (FEDEMIPAR).

Gral Brig. Pedro Gustavo Rodríguez Martínez , comandante de Ingeniería del Ejército.

Gral Brig. Alberto Rufino Gaona García , comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna.

Cnel DCEM Benicio Raúl Galván García , comandante interino del Comando de Comunicaciones del Ejército.

Cnel DCEM Julio Sosa Flor , comandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Gral Brig. Jorge Augusto Rivas Maidana , comandante de la Segunda División de Infantería.

Cnel DCEM Rosalino Ramón Escobar Coronel, comandante interino de la Primera División de Infantería.

Con estos cambios, el Ejecutivo renueva significativamente la cúpula de las Fuerzas Militares, reorganizando mandos en áreas de conducción operativa, logística y estratégica.