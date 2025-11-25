Presupuesto plurianual aprobado por concejales colorados debe ser revertido, afirma diputada

En un hecho insólito, una ínfima mayoría de 10 concejales colorados, cartistas y “disidentes” le aprobó hoy al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), un presupuesto “plurianual” para la Municipalidad de Asunción hasta 2028. Lo aprobado condicionará la gestión de quien resulte electo intendente el año que viene.

Con respecto a esta situación, la diputada Johanna Ortega, y precandidata a la intendencia, pide repudiar el presupuesto plurianual de la Municipalidad y señaló que están buscando los mecanismos legales para revertirla.

“Estos son los guantes blancos que usan los corruptos en la Municipalidad de Asunción. Guantes blancos, saco y corbata, para comprometer un presupuesto, entre comillas Plurianual”, apuntó la legisladora.

Seguido manifestó que ese presupuesto es un invento, una situación absolutamente irregular diseñada por los mismos corruptos de siempre.

“Ante esto, el diputado Raúl Benítez y yo presentamos un proyecto de declaración que repudia este actuar de la Junta Municipal, que pretende cubrir con un manto de impunidad la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez”, comentó la diputada.

La diputada dejó en claro que esta cuestión se debe revertir, porque 10 concejales colorados aprobaron este presupuesto plurianual de forma absolutamente ilegal. “Once concejales decidieron ausentarse o abstenerse y tres opositores se opusieron”.

“Estamos buscando las herramientas legales que nos permitan revertir esto, porque no es nada aceptable”, sostuvo Johanna Ortega.

Mecanismo para cubrir las deudas

La parlamentaria señaló que esto busca condicionar los próximos dos años, pero además, buscan cubrir y maquillas las deudas, así como la desaparición de los 500 mil millones. “Además, esto podrían comprometer el remate de la Costanera, que es lo que están buscando”.

“Acá hay que cambiar la cabeza de la Municipalidad, pero hay que hacer un cambio profundo en la Junta Municipal, de modo a garantizar un gobierno honesto y transparente para los próximos años”, sentenció.