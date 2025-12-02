Colorados usan “chake a listas sábana” para rechazar sistema mixto de elección y protegen a “empresas amigas”

Representantes del cartismo y sus aliados en Cámara de Diputados rápidamente expresaron su rechazo al planteamiento del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de utilizar una sistema híbrido en las próximas elecciones municipales, es decir, elección de cargos unipersonales (intendentes) con papeletas y los plurinominales (lista de concejales) con máquinas de votación a fin de realizar un “control cruzado”.

“Yo soy un convencido en que el el desbloqueo que yo defendí, y yo voté como diputado en el periodo anterior por firmar el certificado de defunción de las famosas listas sábana que tanto daño hicieron; entonces, mi posición es a favor del desbloqueo y eso no va a cambiar”, comenzó diciendo, más como discurso que como respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

El mismo intentó llevar el debate a un supuesto ataque al sistema de lista desbloqueadas, cuando en realidad la propuesta del PLRA es de mantener las máquinas de votación para las listas plurinominales, es decir, mantener el sistema actual. El uso de papeletas que plantean es solo para las listas uninominales, lo cual se implementó recientemente en Ciudad del Este.

“Yo creo que que nuestro sistema electoral ha demostrado ser efectivo, ha demostrado ser transparente y ha permitido dar seguridad con respecto a los resultados electorales en las diferentes elecciones”, dijo tras la insistencia Latorre, defendiendo el sistema actual,

Sin embargo, en ningún momento atinó a argumentar el por qué no se podría realizar un sistema híbrido.

“Prácticamente hay una postura, estuvimos conversando todos los líderes de bancada (colorados), diputados, senadores y, evidentemente, acá hay un ataque sistemático por parte de la oposición de querer desprestigiar este este sistema electoral, lo que de fondo está a volver a la lista sábana", dijo por su parte el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B).

Desde la oposición le insistieron en que el planteamiento del PLRA no plantea modificar el uso de máquinas de votación para las listas plurinominales (Juntas departamentales y municipales, senadores, diputados, etc) y por ende, se mantendría el sistema de votación y conteo usados en las listas desbloqueadas.

Sin embargo, él insistió en defender a capa y espada las máquinas de votación diciendo que simplemente son una “impresora guasú (grande)” que supuestamente no son manipulables, ya que lo que hacen es imprimen los votos y no almacenarlos.

Sin embargo, lo que mostró el senador Éver Villalba (PLRA) es que los chips que tienen las papeletas son los vulnerables y “hackeables”.

“La máquina de votación es una impresora guasú en la cual imprime la voluntad de ese elector, en la cual votó y eligió a esa persona y uno puede tener una trazabilidad, porque lo que sale de la máquina está depositada. Esa es la excusa para volver a la lista sábana”, insistió Meza.

De vuelta, sin argumentar el porqué, insistió en que el sistema híbrido “es impracticable, ellos saben que es impracticable, por eso que el trasfondo es volver a la lista sábana para que ahí estén colocados los clanes familiares, lo que tienen plata, lo que tiene la capacidad de comprar sus bancas”.

Defensa a “empresas amigas” que alquilarán máquinas

Otro punto clave sobre el cual los colorados oficialistas se hacen los ñembotavy o directamente defienden es la adjudicación del alquiler de máquinas de votación al consorcio “amigo” integrado por la empresa Magic Solution Argentina (MSA) y su filial Comitia Paraguay, esta última con nexos con exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

Entre otros tantos nexos concretos, se detectó que el apoderado de Comitia, Franco Boccia es hijo del presidente de Ueno Seguros, Franklin Boccia. Hay que recordar que Peña fue socio comercial del grupo Vázquez cuando era accionista en Ueno Holding.

“Pero esa es una especulación. Yo quiero poner nomás y hacer hincapié que nadie puede hoy dudar del prestigio que ha ganado la justicia electoral”, se limitó a decir Meza.

El mismo señalamiento se le hizo al vicelíder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto, que también se hizo el “ñembotavy” ante las dudas sobre los nexos entre la empresa que alquilará las máquinas y el gobierno y que se presentaron indicios de vulnerabilidad.

Ignoró responder sobre los presuntos nexos con los exsocios de Peña y se limitó a responder sobre la eventual vulnerabilidad de las máquinas.

“Habría que escucharle a los técnicos, a los especialistas en qué en qué consistiría esa vulnerabilidad. Pero de la parte de los técnicos del del Tribunal de Justicia Electoral no escucho ninguna preocupación, solamente de un sector de la oposición... y no sé si de la oposición, de un legislador específicamente”, señaló.

Del Puerto además especuló con que el uso de un sistema híbrido podría ser “ilegal”, pese a que las papeletas se usaron en las pasadas elecciones en Ciudad del Este en noviembre pasado.

“Habría que ver la parte legal, si es que se puede o no utilizar ambas ambos mecanismos”, dijo escuetamente.