Video: sin plata no hay apoyo, lamenta candidato liberal en redes

A través de un video, el aspirante a la Junta Municipal de Caacupé intentó desmentir la creencia generalizada de que todos los precandidatos reciben financiamiento para sus campañas.

“Mucha gente piensa que nosotros recibimos una cantidad de dinero en efectivo para repartir, comprar cosas o cubrir gastos. Yo puedo asegurar que no es así. Es falso”, expresó.

Acosta Guillén aseguró que su campaña se sostiene con sacrificios personales y familiares. “Estoy haciendo malabarismos e improvisando con mi familia, para no decir que estoy en bancarrota”, afirmó.

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Además, aprovechó para advertir que quienes lo acompañan lo hacen sin recibir ningún tipo de incentivo económico. “Quiero aclarar que es probable que algunos se decepcionen porque piensan que van a conseguir algo. La gente que está conmigo lo hace sin costo, sin interés”, indicó.

Asimismo, reconoció que esta situación ya tiene consecuencias en su equipo político. “Mucha gente me está abandonando”, lamentó.

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En otro momento, Acosta Guillén se dirigió a quienes buscan beneficios económicos y dijo que deberían acudir a otros sectores.

“Si alguien busca beneficios con la política, mejor sería hablar con los otros que ya estuvieron varias veces y ya juntaron mucha plata”, sentenció.