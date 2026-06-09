“El número 23 hace lo que quiere”, dice Yamil sobre Kattya González

El polémico diputado cartista Yamil Esgaib manifestó que independientemente de la respuesta dada por la Corte Suprema de Justicia, Kattya González no iba a volver al Senado, por que la mayoría, que es cartista, se impondría.

“Desde luego que no iba a correr la posibilidad de la vuelta. El número 23 que está en la Constitución es lo que manda. Los 23 votos en el Senado hacen lo que quieren, hay que respetar”, dijo Yamil Esgaib, dejando entrever también que si la mayoría del Senado quiere poner o quitar ministros de Corte lo puede hacer.

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“Todos vimos la oportunidad de defensa que tuvo Kattya, pero no convenció a los 23, porque no tenía argumentos para refutar las pruebas tan sólidas y contundentes que se tenían contra ella”, dijo el cartista, aunque no indicó cuáles fueron esas pruebas contundentes.

Esto teniendo en cuenta, que el Ministerio Público desestimó todas las acusaciones que se hicieron contra Kattya González en el supuesto caso de “tráfico de influencia” que fue utilizado antes por los cartistas y sus aliados senadores para sostener la expulsión.

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Yamil acaba de confesar

En respuesta Rocío Vallejo (PPQ) indicó que su colega cartista confesó que la mayoría hace lo que quiere, incluso violando la Constitución Nacional y la voluntad popular.

“Yamil siempre me sirve en bandeja los discursos. Él acaba de decir, de confesar en nombre de su bancada, que hacen lo que quieren, incluso violando la Constitución, violando las leyes y la Corte Suprema confirma y avala eso”, indicó Vallejo.

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La parlamentaria manifestó que los 23 votos en el Senado pueden ser utilizados para matar la democracia valiéndose de la mayoría, incluso destituyendo ministros, fiscales o contralores.

“Esos números pueden destituir a un ministro. Ustedes tienen los números, pero así no funciona un país en democracia, eso es violar un estado de derecho”, manifestó la diputada.

Agregó que en un país democrático debe existir un equilibrio de poderes, en donde las minorías también sean respetadas y no aprovecharse de las mayorías para atropellar.

“En un país en democracia, debe existir un equilibrio de poderes, donde, si existe un atropello de un poder, el Poder Judicial debe devolver el equilibrio y sobre todo hacer justicia. Lo de Kattya siempre fue injusto y ustedes lo saben”, sentenció Vallejo.

Manifestó que ella, muy a título personal, tenía esperanza de que la Corte Suprema de Justicia, con unanimidad falle a favor de Kattya González para demostrar que sí existe independencia.

“Teníamos la esperanza, o por lo menos yo tenía, pero esta estructura nos está haciendo perder toda esperanza. Sin embargo, esa minoría que falló a favor de Kattya demuestra que los cartistas no tenían la unanimidad que querían”, manifestó.