Senador cuestiona falta de información sobre acuerdos internacionales

El senador Eduardo Nakayama sostuvo que los acuerdos internacionales que eventualmente sean suscritos por el Gobierno paraguayo deberán pasar por el Congreso Nacional para su correspondiente ratificación y señaló que aún aguardan información más detallada sobre los temas abordados durante la reciente reunión entre el presidente Santiago Peña y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la semana pasada.

El legislador, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, recordó que la Constitución Nacional establece claramente los mecanismos de control sobre los convenios internacionales firmados por el Poder Ejecutivo.

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“Un acuerdo, un tratado, un convenio internacional, debe pasar necesariamente por el Congreso para su ratificación”, expresó.

Nakayama explicó que la representación internacional del país corresponde constitucionalmente al presidente de la República y al canciller, pero hizo énfasis en que el Poder Legislativo tiene la atribución de revisar posteriormente esos instrumentos.

Escasa información oficial

En otro momento, Nakayama habló sobre la necesidad de mejorar la comunicación gubernamental respecto a las negociaciones internacionales. Afirmó que Paraguay sigue mostrando debilidades en materia de transparencia y difusión de información pública sobre temas de política exterior.

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“Estados Unidos está a años luz de nosotros en materia de comunicación e información gubernamental y transparencia”, afirmó. Agregó que, en numerosas ocasiones, los detalles de acuerdos o conversaciones diplomáticas se conocen primero mediante fuentes internacionales.

“Nos enteramos ciertamente a través de las vías internacionales, las páginas de los distintos departamentos de Estado, de Seguridad y Defensa, antes que por el Portal Paraguay”, cuestionó.

A criterio del senador, tanto la Cancillería Nacional como la Presidencia de la República deberían fortalecer la difusión de información oficial relacionada con las gestiones internacionales.

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Esperan más detalles sobre los acuerdos

El senador señaló que, por el momento, todavía no cuentan con información completa sobre los alcances de las conversaciones mantenidas por Peña en Estados Unidos.

“Vamos a averiguar, lógicamente, una vez que el Presidente regrese. Yo soy integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y solemos estar más informados de lo que pasa. Pienso que entre esta semana y la próxima ya vamos a tener una información más acabada del asunto”, manifestó.

“Hay que esperar y analizar cada acuerdo”

Nakayama también llamó a analizar con cautela cualquier eventual convenio antes de sacar conclusiones y sostuvo que el Congreso deberá estudiar cada cláusula cuando los documentos lleguen al Legislativo.

“Cuando pasa por el Congreso tenemos que analizar y, lógicamente, si un convenio es disparatado o un convenio es lesivo para los intereses nacionales, rechazar. Eso es así”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el debate sobre temas sensibles, como la cooperación energética o tecnológica, debe darse sobre la base de información concreta y no sobre especulaciones. “Es importante que todo esto se explique”, concluyó.