Tres años de Peña: La gente normalizó la corrupción, dice analista político

El analista político Esteban Caballero comparó el gobierno de Santiago Peña con un auto y las cuatro ruedas con sus ejes principales de gobierno. Sostuvo que la macro economía está bien, pero que la gente aún tiene muchas necesidades en el día a día.

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“La rueda de la macroeconomía es positiva, el crecimiento económico comparado con la región,muestra que Paraguay es uno de los países que más crece”, dijo Esteban Caballero en ABC Cardinal.

El profesional indicó que la inflación también está controlada y en buen estado, esta sería la segunda rueda del gobierno. En cuanto a la tercera rueda que es la inversión extranjera directa manifestó que no se puede analizar aún porque aún no culminó el periodo de gobierno, pero que se nota el esfuerzo por atraer interés extranjero.

Aunque aclaró que el interés extranjero no debe atraerse a base de mentiras y falsas promesas porque después los negocios se caen.

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La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno

En tanto que la cuarta rueda está tambaleante y es la salud fiscal, dijo el analista Esteban Caballero.

“La cuarta rueda es la salud fiscal, la seguridad fiscal y en este último trecho esta rueda se soltó y se perdió el activo que tenía en el discurso y es bastante grave”, sostuvo.

El analista indicó que el acompañamiento del sector público al sector privado debe reflejarse en el servicio social para que la ciudadanía se sienta atendida.

“El acompañamiento del sector público al privado falta. No hay salud, infraestructura y servicio social. No hay inversión en los grandes temas estructurales. Está en crisis el país”, manifestó.

Agregó que las deudas públicas no estaban tan transparentadas como por ejemplo con los medicamentos y las vialeras. Agregó que el gobierno en el 2024 decía que se iba a cumplir con los compromisos, pero de repente tuvo un giro de 180 grados.

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En el capítulo de los escándalos por los hechos de corrupción del gobierno de Santiago Peña, Esteban Caballero indicó que es preocupante, pero que la gente está tan acostumbrada a la corrupción que la normalizó.

“La gente está harta de la corrupción, pero si vez en encuestas la gente quiere trabajo y salud. La gente ya normalizó, nos estamos acostumbrando a vivir con la corrupción, no es nada nuevo y seguimos adelante con eso”, dijo.

Los números de pobreza dicen que disminuyó, pero la gente se sigue endeudando para comer, lo que significa que existe una franja encima de la pobreza que no está estable.

“Hay un desfasaje entre lo macro y lo micro. La pobreza bajó, cuál es nuestra línea nacional de pobreza, el INE dice que dejas de ser pobre si tenés un ingreso G. 35 mil por el día. No ser pobre no significa que estás bien, hay una gran franja por encima de esa pobreza. Si una familia tiene una enfermedad catastrófica, o un accidente ya entras en la línea de pobreza nuevamente”, sostuvo Caballero.