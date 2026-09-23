Sole pide votar por concejales de la Lista 3 para “luchar contra el sistema perverso y corrupto”

“Hay muchas cosas por las que pelear, y no me queda duda de que este equipo me dará el respaldo necesario en la Junta para empujar las reformas que los asuncenos y las asuncenas nos merecemos”. Así lo manifestó Sole Núñez (Lista 4) durante un encuentro con los candidatos a concejales de la Lista 3 (Alianza Unidos por Asunción) y referentes de la oposición.

Esta agrupación nuclea a 11 partidos opositores de la tercera fuerza en paralelo a la lista de candidatos a concejales del PLRA que también respalda a la intendentable.

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En alusión al plan del cartismo de conservar el poder en la capital tras la caótica gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), también llamó a sus dirigentes y a la ciudadanía en general a enfrentar con valentía e independencia “ese sistema perverso y corrupto que hoy administra la municipalidad”.

Reiteró además que su contrincante, Camilo Pérez (ANR, HC) financia su campaña con los recursos de todos los contribuyentes, “recursos que deberían estar en las obras y servicios de nuestra ciudad”.

Pide inspirar para salir a votar

Sole Núñez dijo estar orgullosa de los candidatos a ediles y remarcó que, a menos de dos semanas de los comicios municipales, cada puerta que toquen y cada mensaje que compartan puede inspirar “a quien está esperando una señal para salir a votar el 4 de octubre”.

“Si la gente sale a votar, la victoria es indiscutible y la mayoría en la Junta es indiscutible. No es un sueño: acá están los próximos concejales de nuestra ciudad”, manifestó.

“Vamos a tener 13 concejales”

“Esta elección se define en los próximos días. Y yo solamente veo un crecimiento exponencial de esta lista. Estoy convencida de que vamos a tener mayoría en la Junta, vamos a tener por lo menos 13 concejales. Acá estamos, señoras y señores, frente a los próximos concejales de nuestra querida ciudad”, sostuvo.

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Por su parte, Stephan Rasmussen, presidente de Patria Querida y jefe de campaña de Sole Núñez, destacó la importancia de contar con una amplia participación en las urnas.

Vea el video del discurso de Sole Núñez

Asunción está destruida, dice Rasmussen

“Tenemos una gran oportunidad con Sole, no solamente de ganar las elecciones sino de tener una excelente gestión, y por fin, recuperar la ciudad de todos los males que conocemos todos. Asunción está destruida y esto no es consecuencia del azar, es porque se administra mal”, expresó Rasmussen.

La reunión se celebró con integrantes del Comando Político, autoridades, referentes y voluntarios en el puesto de comando (PC) de Patria Querida. Contó además con la presencia de legisladores como la diputada Rocío Vallejo (PPQ), la senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana), los senadores Rafael Filizzola (PDP) e Ignacio Iramain (IND.), la diputada Johanna Ortega (País Solidario), el diputado Raúl Benítez (IND.) y la exsenadora Kattya González, entre otros dirigentes que acompañan el proyecto.