“Asquerosamente omonda hikuái”: senador cuestiona a gobernadores por el uso de fondos de Hambre Cero y pide recortes

El senador cartista Carlos Núñez Agüero cuestionó ayer duramente a los gobernadores durante la sesión del Senado y los acusó de utilizar de manera irregular los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero en las escuelas, una de los programas estrella del gobierno de Santiago Peña.

“Me anoté para hablar mal de todos los gobernadores de la República del Paraguay”, comenzó diciendo el legislador, antes de lanzar una de sus acusaciones más fuertes: “Asquerosamente omonda hikuái”, en referencia al supuesto robo de los recursos públicos destinados al programa.

Núñez Agüero sostuvo que se entregan “miles y millones de dólares” para la alimentación de los niños, pero cuestionó la calidad de las comidas que reciben algunos estudiantes. “Le está haciendo pasar hambre a esa pobre criatura en la escuela, desnutrida, con un caldito, una vergüenza la comida que le sirven”, afirmó.

Plantea usar el poder del Senado y recortar recursos

En medio del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el senador planteó que sus colegas aprovechen la atribución del Senado durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2027 para reducir los recursos destinados a las gobernaciones.

“Sería bueno recortar el gasto para aquellos sinvergüenzas, bandidos, y cargar más para medicamentos”, sostuvo.

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Núñez Agüero argumentó que los recursos deberían ser redireccionados hacia el sistema sanitario, especialmente para la compra de medicamentos destinados a pacientes de hospitales y centros de salud. “Quienes acuden al centro de salud, a un hospital, los más humildes, los más pobres, los que no tienen para comprar geniol, y ahora no hay”, manifestó.

El planteamiento del senador se da en momentos en que las 15 gobernaciones coloradas que integran el denominado G15 recibieron G. 1,6 billones entre enero y agosto de 2026, principalmente mediante transferencias vinculadas al programa Hambre Cero.

La acusación también surge en medio de la disputa entre senadores y diputados con gobernadores para que el candidato de estos grupos cartistas sea el elegido para acompañar a Pedro Alliana como candidato presidencial para el 2028.

No es la primera vez que Núñez Agüero cuestiona a los gobernadores

Las críticas del senador no son nuevas. En abril de 2026 ya había denunciado públicamente supuestas irregularidades en el manejo de Hambre Cero y había afirmado que los gobernadores “están robando asquerosamente a los pobres niños” y “se están llenando los bolsillos”.

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En aquella oportunidad, Núñez Agüero pidió a la Contraloría General de la República, encabezada por Camilo Benítez, realizar auditorías sobre las gobernaciones y planteó comenzar por Guairá, administrada por el gobernador César Sosa, actual presidente del Consejo de Gobernadores.

El legislador había hablado entonces de supuestas sobrefacturaciones y uso indebido de los recursos destinados a la alimentación escolar. El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, había respondido al senador negando irregularidades y desafiando al senador a que haga la denuncia.