Política
29 de septiembre de 2026 a la - 17:17

Disidencia colorada se reagrupa para trabajar por la Lista 1 en las elecciones municipales

Mauricio Abdo Benitez, Luis Alberto Pettengill y otros líderes expresan alegría en reunión, levantando el dedo índice celebrando un acuerdo.
Líderes de la disidencia colorada se reunieron en un encuentro significativo en Asunción con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el exvicepresidente Hugo Velázquez encabezaron una reunión entre referentes de la disidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) con el objetivo de reagruparse y coordinar acciones para las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre. La senadora y precandidata presidencial disidente, Lilian Samaniego, estuvo ausente en el encuentro.

Por ABC Color
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El expresidente Mario Abdo Benítez, líder del movimiento Colorado Añetete, y el exvicepresidente Hugo Velázquez, líder de Fuerza Republicana, se reunieron con referentes de la disidencia colorada. El encuentro sirvió para coordinar acciones con miras a los comicios municipales de este domingo 4 de octubre en los 263 municipios del país. La reunión se llevó a cabo en la residencia del diputado Luis “Tiki” González Vaesken.

Sin embargo, en el encuentro también se analizó el camino a tomar tras las elecciones municipales con miras a los comicios generales de abril de 2028, año en que se renovarán el Congreso, las gobernaciones y la Presidencia de la República.

Cartes en camisa clara y Alliana en camisa negra, ambos sonrientes y levantando el dedo índice en un ambiente formal y acogedor.
Horacio Cartes y Pedro Alliana posaron a una semana de fuertes tensiones en Honor Colorado.

El cartismo ya impuso la candidatura del Pedro Alliana. En la disidencia colorada se manejan varios precandidatos presidenciales, entre ellos Arnoldo Wiens por el abdismo, y el senador Luis Pettengill por el velazquismo. Otra de las aspirantes disidentes es la senadora Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana; sin embargo, la parlamentaria no participó de la cita.

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Entre los asistentes estuvieron, además de Abdo Benítez, Wiens y Velázquez, los senadores Luis Pettengill, Ramón Retamozo y Mario Varela. Asimismo, asistieron los diputados Mauricio Espínola, Dani Centurión, Roberto González, Luis “Tiki” González Vaesken y Juan “Juanchi” Maciel, además del exsenador Arnaldo Franco.

¿Por qué Dani Centurión pide dejar de lado los egos en la ANR?

Esta reunión surge después de que el diputado Dani Centurión hiciera un “mea culpa” desde el interior del bloque disidente a la conducción actual de la ANR, remarcando que las posibilidades de hacer frente al oficialismo dependerán de la capacidad de unirse y dejar de lado los “egos”.

Elecciones Municipales

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“Si la disidencia no se une evidentemente nos debilitamos tremendamente— sostuvo Centurión, al tiempo de agregar que los —líderes (disidentes) tienen que entender eso, y dejar de lado sus egos, porque ahí también tenés emperadores y emperatrices, desmarcarse de su soberbia también algunos y sentarse a hablar sobre un proyecto país alternativo a lo que va a proponer Honor Colorado en las próximas elecciones”.

Fotografía difundida por la ANR del encuentro entre Horacio Cartes y Lilian Samaniego en la Junta de Gobierno.
Fotografía difundida por la ANR del encuentro entre Horacio Cartes y Lilian Samaniego en la Junta de Gobierno.

El legislador hizo referencia tanto a su movimiento Colorado Añetete, encabezado por Mario Abdo Benítez, como a Fuerza Republicana, liderada por Hugo “Toro” Velázquez, y a Causa Republicana, de la senadora Lilian Samaniego.