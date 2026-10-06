Santiago Peña: su agenda oficial para el día 6 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 6 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una jornada de audiencias oficiales íntegramente en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, donde mantendrá reuniones con jefes de gabinete, autoridades de contrataciones públicas, el director de la entidad binacional Itaipú y el asesor jurídico de la Presidencia.