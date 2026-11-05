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Política
05 de noviembre de 2026 - 10:11

Juicio político: la bancada colorada B oficialista suma 9 votos contra Santiago Peña

Hugo Joel Meza, en camisa blanca y saco oscuro, habla seriamente frente a reporteros con micrófonos en una sala institucional.
Hugo Joel Meza anunció la decisión de su bancada de acompañar el juicio político.ABC Color

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y líder de la bancada ANR “B” oficialista, el diputado Hugo Meza anunció que su bloque en pleno acompañará el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña. Esto suma 9 votos a favor del libelo acusatorio.

Por ABC Color
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El diputado Hugo Meza, escoltado por sus demás compañeros de bancada anunció la decisión de decisión de votar en bloque a favor del juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.

“Dada la coyuntura, la necesidad de enviar a nuestro pueblo tranquilidad, mesura, creemos conveniente los nueve miembros de la bancada B del Partido Colorado, vamos a acompañar el juicio político al presidente de la República, no así al vicepresidente de la República (Pedro Alliana)”, dijo Meza comunicando la decisión.

Con esto, a los votos opositores y colorados disidentes, se asegura el quórum mínimo (se requerían 41).

Meza acotó que dialogaron con el vicepresidente Pedro Alliana antes de tomar esta decisión, y le dieron su respaldo, a la par de acotar que Alliana no buscó esta situación.

Bancada B - Oficialista

1

Juan Manuel Añazco

2

Hugo Meza

3

Francisco Petersen

4

Carlos Arrechea

5

Rubén Roussillón

6

Carlos Núñez Salinas

7

Jatar “Oso” Fernández (ExCN)

8

Édgar Olmedo

9

Santiago Benítez

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