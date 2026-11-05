Juicio político: la bancada colorada B oficialista suma 9 votos contra Santiago Peña

El diputado Hugo Meza, escoltado por sus demás compañeros de bancada anunció la decisión de decisión de votar en bloque a favor del juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña.

“Dada la coyuntura, la necesidad de enviar a nuestro pueblo tranquilidad, mesura, creemos conveniente los nueve miembros de la bancada B del Partido Colorado, vamos a acompañar el juicio político al presidente de la República, no así al vicepresidente de la República (Pedro Alliana)”, dijo Meza comunicando la decisión.

Con esto, a los votos opositores y colorados disidentes, se asegura el quórum mínimo (se requerían 41).

Meza acotó que dialogaron con el vicepresidente Pedro Alliana antes de tomar esta decisión, y le dieron su respaldo, a la par de acotar que Alliana no buscó esta situación.