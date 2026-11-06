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Política
06 de noviembre de 2026 - 18:19

Productores esperan respuestas de Alliana ante el eventual cambio de Gobierno

Pedro Alliana, en su última visita a Pilar, recorrió el futuro local del Colegio Técnico junto al gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y el ministro de Educación, Luis Ramírez.
Pedro Alliana, en su última visita a Pilar, recorrió el futuro local del Colegio Técnico junto al gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y el ministro de Educación, Luis Ramírez.

PILAR, Ñeembucú. Productores, pescadores y referentes políticos del departamento cifran sus expectativas en Pedro Lorenzo Alliana, quien podría asumir la Presidencia de la República.

Por Édgar Vázquez
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Distintos sectores de Ñeembucú observan con expectativa el eventual cambio de Gobierno y una posible asunción de Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez como presidente de la República, en reemplazo de Santiago Peña.

Lea más: Visible cambio de postura de pena sobre plazos en juicio político

En caso de que el pilarense Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez llegue a asumir la Presidencia de la República, los pobladores de Ñeembucú ya tienen preparados varios reclamos.

Aseguran que los reclamos se basan en mayor asistencia al sector productivo, soluciones para la infraestructura vial y respuestas a las necesidades históricas del departamento.

En el departamento, pequeños productores, ganaderos, pescadores y referentes políticos consideran que un eventual Gobierno de Alliana podría abrir nuevas oportunidades para atender las necesidades de una región que reclama mayor presencia del Estado y respuestas a sus principales problemas.

Los pequeños productores esperan que, bajo una eventual administración de Alliana, se fortalezcan los programas de asistencia y acompañamiento al sector agrícola, de manera que puedan continuar trabajando y mejorar sus condiciones de producción.

Una expectativa similar expresa el sector pesquero, cuyos trabajadores sostienen que hasta ahora han recibido escaso respaldo del Gobierno nacional y esperan mayor atención para desarrollar sus actividades.

Obras viales que se necesitan con urgencia

Desde el ámbito político, el concejal departamental Alberto Damián Ghiringhelli (PLRA) afirmó que una de las primeras medidas que debería adoptar Alliana, en caso de llegar a la Presidencia, es reemplazar a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

El edil cuestionó la falta de respuestas del MOPC a los reiterados pedidos de informes presentados por la Junta Departamental de Ñeembucú, particularmente sobre la situación de la ruta PY19 y el proyecto de recapado. Afirmó que, pese a las solicitudes realizadas, la institución no ha brindado explicaciones sobre el avance de las gestiones.

Ghiringhelli también señaló el deterioro de varias rutas del departamento. Mencionó la PY04, que conecta Pilar con General Díaz; el tramo que une Mburica con San Juan de Ñeembucú y la ruta PY19, cuyos sectores presentan numerosos inconvenientes para la circulación.

Asimismo, advirtió sobre las dificultades en el camino que conecta Pilar con Cerrito y Laureles. Indicó que, aunque se realizaron algunas intervenciones puntuales, persisten problemas en los caminos y puentes, por lo que reclamó un mantenimiento permanente y la habilitación de caminos de todo tiempo que garanticen la conexión entre las comunidades.

Hubo una ausencia del MAG

Por su parte, agricultores y ganaderos también reclaman cambios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Afirmaron que el departamento no ha sentido una presencia efectiva de la institución y esperan que una eventual nueva administración priorice la asistencia técnica, el acompañamiento y los programas de apoyo a los pequeños productores.

De esta manera, Ñeembucú suma sus reclamos a las expectativas generadas ante un eventual cambio en el Ejecutivo.

Los distintos sectores esperan que, independientemente de quién esté al frente del Gobierno, las necesidades del departamento dejen de estar postergadas y se traduzcan en respuestas concretas.

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