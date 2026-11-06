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Política
06 de noviembre de 2026 - 18:23

Santiago Peña justifica su ausencia en el juicio político y se despide del Gobierno

Santiago Peña, en traje oscuro y corbata clara, saluda a la audiencia frente al edificio de Ueno Bank.
Santiago Peña renunció a la presidencia del Paraguay luego de la crisis desatada por la caída de Ueno Bank.

El presidente renunciante Santiago Peña no acudió al Senado para defenderse durante su juicio político y dejó su representación en manos de sus abogados. En redes sociales reiteró su renuncia, apeló a la paz social y admitió la angustia de los paraguayos.

Por ABC Color
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El presidente Santiago Peña optó por no dar la cara personalmente ante el plenario de la Cámara de Senadores, donde se lleva adelante el juicio político en su contra tras el colapso financiero de Ueno Bank.

En lugar de acudir al Senado para hacer uso de su derecho a la defensa de manera presencial, el mandatario acreditó a dos abogados defensores para encarar los alegatos, mientras que de forma paralela difundió un mensaje de despedida en sus redes sociales para justificar su decisión y marcar el cierre definitivo de su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Peña buscó encuadrar su alejamiento como un gesto de desprendimiento personal en favor de la pacificación del país, en momentos en que la crisis.

Jóvenes se manifiestan exigiendo la destitución de Santiago Peña como presidente de la República.
Jóvenes se manifiestan exigiendo la destitución de Santiago Peña como presidente de la República.

En el texto compartido con la opinión pública, el mandatario reiteró su renuncia y su posterior ausencia en el banquillo del Congreso obedecen al deseo de no entorpecer el clima social ni exacerbar la crispación política.

No se presentó para evitar mayor división, dice

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, expresó el presidente.

Lea más: Senado rechaza prórroga para defensa solicitada por Peña y deberá defenderse

En otra parte de su pronunciamiento, Peña habló sobre el impacto de la catástrofe económica que dejó sin acceso a sus ahorros a casi tres millones de usuarios del sistema financiero. Expresó su gratitud con quienes lo acompañaron durante su mandato. Asimismo, mencionó que las personas afectadas deben ser atendidas con responsabilidad.

Mujer con cartel sobre juicio político en medio de una multitud; algunos visten camisetas con colores de la bandera paraguaya.
Manifestantes se reúnen en una protesta en apoyo al juicio político a Santiago Peña en Asunción.

Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay”, concluyó el escrito.

Mientras Peña daba a conocer este mensaje, en la Cámara de Senadores los legisladores opositores y colorados estaban argumentando la necesidad de destituirlo.

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