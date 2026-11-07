Alliana nombra a exministro de Cartes en Interior y muda a Baruja al MOPC

Este sábado, el presidente Pedro Alliana designó como nuevo ministro del Interior a Ariel Martínez, quien ocupó ese mismo cargo durante el gobierno de Horacio Cartes. En paralelo, el nuevo mandatario destituyó a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y la reemplazó por Juan Carlos Baruja, hasta hoy ministro de Urbanismo.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente Alliana – quien asumió la Presidencia de la República ayer, tras la destitución de Santiago Peña - calificó a Martínez como un “profesional con experiencia” y agregó que le encomendó “trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas”.

“Nuestro país necesita paz, orden y seguridad”, concluye el mensaje del mandatario.

Lea más: Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?

La titularidad del Ministerio de Interior quedó vacante ayer luego de que el ministro Enrique Riera renunciara para asumir una banca en el Senado, a la que renunció en 2023 para formar parte del gabinete de Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego de la renuncia de Peña, el cargo de ministro del Interior fue ocupado de forma interina por Carlos Benítez, excomandante de la Policía Nacional, quien tenía el cargo de viceministro de Seguridad Interna.

Lea más: “No quiero ningún tibio”: el primer mensaje de Alliana como Presidente

Ariel Martínez, abogado de profesión, fue ministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) desde febrero de 2018 hasta el fin de ese periodo presidencial en agosto del mismo año.

Juan Carlos Baruja al MOPC

Acto seguido, el presidente Alliana anunció este sábado la designación de Juan Carlos Baruja, quien hasta hoy era ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, como nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Juan Carlos es un hombre de experiencia y capacidad, que ha demostrado su compromiso con la gente al frente del MUVH”, escribió el presidente Alliana en otro mensaje en redes sociales. “Confío en que continuará trabajando con la misma dedicación para impulsar el proceso de desarrollo y mejora de la infraestructura que nuestro país necesita”.

Aún no ha sido anunciado quién reemplazará a Baruja al frente del MUVH.

Baruja pasa así a reemplazar en el MOPC a Claudia Centurión, quien ocupó el cargo de ministra desde el inicio del gobierno de Santiago Peña en 2023.

Baruja estuvo en el centro de la discordia en Honor Colorado

El ministro Baruja fue señalado como el elegido por el expresidente Horacio Cartes - actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) - para acompañar a Pedro Alliana como precandidato a vicepresidente de la República en una chapa presidencial que Alliana iba a liderar de cara a las elecciones generales de 2028.

Lea más: Juan Carlos Baruja ratifica que no integrará ninguna dupla presidencial para 2028

Un anuncio por parte de Cartes de que Baruja sería el compañero de fórmula de Alliana, cuando este aún no había anunciado su decisión, generó un quiebre dentro del movimiento oficialista Honor Colorado de la ANR, que Cartes lidera, y resultó en tensiones entre el Poder Ejecutivo y el titular del Partido Colorado.

Sin embargo, el nombramiento de un exministro de Cartes y la retención de Baruja en el gabinete del Ejecutivo parecen confirmar un acercamiento entre Alliana y el expresidente.