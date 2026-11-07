Pedro Alliana: la sombra de “nebobabys”, manejo discrecional en EBY y polémicas aeronaves

El vicepresidente Pedro Alliana asumió anoche el cargo de Presidente de la República, tras la el juicio político del entonces jefe de Estado, Santiago Peña, destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones por su vínculo con la caída de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) por varias irregularidades, como millonarios préstamos a empresas vinculadas. Peña ahora tiene detención por orden fiscal por la caída del banco, entonces propiedad del Grupo Vázquez.

Alliana asume la administración del país con enormes desafíos sobre todo la situación por la caída de Ueno y la afectación de los ahorristas y el golpe a la economía. Sin embargo, el Presidente tiene una sombra en su gestión pública desde el 15 de agosto de 2023.

Al inicio del entonces gobierno de Peña, el vicepresidente tomó el control de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El entonces diputado electo de Ñeembucú, Luis Benítez, renunció a su curul, y asumir el cargo de director de la binacional. Esta movida posibitó que la diputada suplente por Ñeembucú, su esposa Fabiana Souto, asuma su banca.

Parientes de Alliana en la EBY

Conforme a los datos, no solo posicionó a Luis Benítez en la administación de la EBY sino acomodó a parientes, como Sandra Ofelia Saldívar Vera. Salario G. 39.,713.840. Es consuegra del presidente Pedro Alliana.

Ricardo Rodrigo Torres Alliana, 33.508.553. Primo del presidente Pedro Alliana.

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Carlos Jorge Zarza Alliana. Salario. G. 19.810.634. Primo de Alliana.

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El escándalo de la hija en Diputados

El 23 de abril de este año, la hija del entonces vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina, a la sazón coordinadora en la Cámara de Diputados a cargo del presidente de la Cámara, Raúl Latorre (ANR), presentó renuncia al cargo. La joven fue ubicada con salario de G. 18 millones en 2023, entre la camada de los “nepobabies”, sin aún tener título universitario en ese entonces.

Monstserrat fue nombrada en su momento sin concurso en octubre de 2023 con un salario mensual de G. 18.274.300 (incluyendo bonificaciones).

La joven fue una de las primeras “nepobabies” que no fue sacada del cargo, pese a que su designación se hizo sin concurso y cuando aun no se había recibido de licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián (la misma por la que se recibió todo el clan).

En su momento, el esposo de Montse Alliana, Weldon Black, exasesor jurídico externo” del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Banco Nacional de Fomento (BNF).

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Avión del proveedor chino de Itaipú

En marzo de 2025 se divulgó que duarante la campaña proselitista en el 2023, una vez electo y tras asumir como vicepresidente de la República, Pedro Alliana, registró numerosos viajes en los tres aviones del ciudadano chino Long Jiang, principal accionista de la empresa Kamamya SA. Esta compañía fue adjudicada en su momento por la Itaipú con un contrato por más de G. 248.713 millones, alrededor de US$ 32 millones, para la provisión de pupitres escolares chinos. En ese entonces, existieron sobradas sospechas de un escandaloso tráfico de influencias para el aparente amaño del millonario acuerdo con la binacional.

Los tres aviones, a nombre de empresas en las cuales el principal accionista es el ciudadano chino Long Jiang, operan bajo las matrículas ZPGOD, ZPBOT y H958JL. Todos son usados en su momento para realizar vuelos a diferentes destinos, según registros de la app flightradar24.

Se dieron viajes de Alliana desde cuando estaba en plena campaña proselitista hasta ya en su cargo de segundo del Poder Ejecutivo. Entre los destinos están Ciudad del Este, Pilar, Encarnación y Saltos del Guairá.

Además, Long fue el principal accionista de Kamamya SA, empresa que logró ser premiada con un contrato por más de G. 248.713 millones, casi US$ 32 millones con la Itaipú.

Conforme a los datos, la aeronave más utilizada por el vicepresidente es la ZPGOD, registrada a nombre de la firma Hoahi SA. Uno de los vuelos en los cuales Alliana figura como pasajero principal tiene fecha del lunes 28 de noviembre de 2022.

Los datos revelan que Alliana –entonces en plena campaña proselitista– hizo un viaje de Ciudad del Este a Pilar con su esposa y actual diputada cartista Fabiana Souto, además de sus tres hijos y una empleada de la pareja, Carolina Servián.

El señalado vuelo se hizo luego de participar el sábado 26 de noviembre de 2022 de un acto político organizado por el movimiento Honor Colorado en Ciudad del Este, a días de las internas que se realizaron el 19 de diciembre de 2022.

Una vez en Pilar, de la aeronave descendieron su esposa y dos de sus hijos, como también Carolina Servián. Mientras que Alliana y una de sus hijas despegaron de nuevo, esta vez con rumbo al aeropuerto Silvio Pettirossi. En horas de la noche se realizó en Asunción un mitín con la presencia del entonces candidato presidencial Santiago Peña, según las imágenes.

Previamente a este viaje, el ZPGOD realizó el viernes 25 de noviembre de 2022 un vuelo de Asunción a Ciudad del Este, pero con escala en Pilar. Coincidentemente, en esa última ciudad estaba Alliana, quien una noche antes realizó un acto homenaje a dirigentes colorados. Este viaje tuvo como único pasajero a José del Pilar Verón Martínez.

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Otro vuelo que realizó Pedro Alliana en el ZPGOD tuvo lugar cuando asumió como vicepresidente. Fue el domingo 5 de noviembre de 2023 desde el aeródromo de Itaipú Binacional, en Hernandarias, hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi. Entonces, Alliana estuvo por Ciudad del Este visitando a las familias afectadas por las inundaciones (ver info).

El otro vuelo registrado fue el sábado 16 de diciembre de 2023. Ese día participó del encendido del árbol de Navidad en Hernandarías, financiado por Itaipú.

Alliana y el dueño del avión que usó Marset, juntos en el pasado Mundial

En junio pasado se divugó que entonces vicepresidente Pedro Alliana posó en EE. UU. con Guillermo del Puerto, quien apareció como propietario dueño de la aeronave que perteneció al condenado exsenador colorado c Erico Galeano y que fue utilizada por el supuesto narco y recluido en EE.UU. Sebastián Marset. De acuerdo a los datos, Del Puerto mantuvo un lazo directo con el entorno familiar de Alliana como exsocio comercial de su esposa, la diputada cartista Fabiana Souto.

El vicepresidente Pedro Alliana dejó plasmada en una fotografía su “coincidente” encuentro con el empresario Guillermo del Puerto Moreno y el ministro de Deportes, César Ramírez, durante el partido de la selección paraguaya contra Turquía en el Mundial de la FIFA 2026. Del Puerto apareció principal accionista de Grupo Capital SA, firma compradora de la avioneta Beechcraft modelo B58, año 1989.

Esta aeronave perteneció al exsenador colorado Erico Galeano -condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero- y aparece en la investigación fiscal como el medio de transporte utilizado por los supuestos capos narco Sebastián Marset (extraditado de Bolivia a EE.UU.) y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán (preso en Paraguay) en al menos cinco ocasiones, entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020.

Negocio tras A Ultranza Py

El 22 de febrero de 2022 arrancó en nuestro país la megaoperación contra el crimen organizado “A Ultranza Py”, un despliegue sin precedentes por la magnitud de la red desbaratada y la cantidad de bienes incautados. Como líderes de la estructura aparecen Marset e Insfrán.

La investigación del Ministerio Público que derivó en la condena de Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal evidenció que el exlegislador brindó apoyo logístico a la banda facilitándoles traslados aéreos dentro del territorio nacional. Lo hizo a través de la avioneta con matrícula ZP-BHQ, que en ese momento estaba a nombre de la estación de servicio Alpina SA, cuyo principal accionista era Galeano.

Uno de los cinco viajes registrados por la Fiscalía tuvo como destino Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. En esa oportunidad a bordo iban Sebastián Marset, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, todos procesados como integrantes de la red criminal.

Llamativamente, tras el inicio de la operación judicial, Galeano y sus empresas comenzaron a despojarse de sus bienes; entre ellos, la aeronave que utilizó la banda. Así, el 12 de junio de 2022, Erico concretó la transferencia del avión a la empresa Grupo Capital SA, representada por Guillermo del Puerto Moreno.

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Vínculos comerciales

El negocio entre Del Puerto y Galeano se cerró cuando Alliana era diputado y colega de bancada del ahora condenado exsenador. Además, en ese mismo periodo, Del Puerto concretaba su sociedad comercial con Fabiana María Souto Ortiz, esposa de Alliana y actual diputada cartista.

Souto y Del Puerto figuraban como accionistas en Créditos del Sur SA, empresa constituida el 23 de setiembre de 2022 con un capital social de G. 3.000 millones, de acuerdo con registros comerciales.

En tanto, el Grupo Capital SA -comprador del avión- se había constituido en 2013 con un capital de apenas G. 100 millones. Coincidentemente, solo 40 días después de comprar la avioneta por G. 1.000 millones en efectivo (según la factura de Estación de Servicios Alpina SA del 10 de mayo de 2022), la firma aumentó exponencialmente su capital a G. 10.000 millones.

Tras pasar a manos de Grupo Capital SA, la aeronave fue utilizada en al menos seis ocasiones por el propio Pedro Alliana. En entrevistas pasadas, el segundo del Ejecutivo reconoció conocer a Del Puerto Moreno desde hace 15 años, aunque alegó que el vínculo era estrictamente del ámbito político.

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Criticaron legalidad de títulos del clan Alliana

En abril de este año, el abogado Jorge Rolón Luna cuestionó la legalidad de los títulos del clan Alliana en la misma Universidad Autónoma San Sebastián. El profesional del derecho apuntó a la carrera que cursó Pedro Alliana, su esposa, la diputada Fabiana Souto; Monserrat Alliana Encina, hija del vicegobernante; el director de Yacyretá Luis Benítez. La coincidencia fue que todos tienen el título en relaciones internacionales. Rolón Luna indicó que dicha carrera ya no existe en dicha casa de estudios.

De acuerdo a los datos, la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), cuya sede central está en San Lorenzo (Ley N° 3185). Su rector es Fulgencio Samudio. La casa de altos estudios tiene varias sedes en el país y también polémicas.

Rolón Luna dijo que “hay que ir por todos los títulos falsos” y por todos los que “los ostentan, sobre todo por aquellos políticos “lúmpenes que adornan sus currículos con supuestas “profesiones”, que no las tienen. “No sólo no son casos aislados, raros, dispersos, son una nueva raza de lumpenproletarios (sic) metidos a políticos”, aseveró el profesional del derecho.

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Ante las denuncias, Pedro Alliana posteo en su redes sociales fotos de su exposición de tesis y reuniones con compañeros de facultad. También exhibió su certificado de estudios.