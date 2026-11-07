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Política
07 de noviembre de 2026 - 09:31

Aprueban fraccionamiento de inmueble para construir 300 viviendas en Ayolas

Conejales municipales de Ayolas aprobaron fraccionamiento de inmueble para construir 300 viviendas en Ayolas.
La Junta Municipal de Ayolas aprobó la construcción de 300 viviendas sociales en un inmueble de la EBY.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. La Junta Municipal aprobó de manera definitiva el fraccionamiento de un inmueble perteneciente a la EBY, que será destinado a la construcción de 300 viviendas sociales.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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La aprobación se concretó durante una sesión extraordinaria, en la que los concejales municipales sancionaron la Resolución N.º 065/2026, mediante la cual se declaró de Interés Distrital, Social y Comunitario la ejecución del complejo habitacional.

La iniciativa fue presentada mediante una minuta por el concejal municipal Carlos Ramírez Acosta (ANR) y busca responder a la necesidad de viviendas dignas para numerosas familias ayolenses. El proyecto, cuya gestión se inició hace aproximadamente 10 años, contempla la construcción de 300 viviendas sociales, mediante un convenio suscrito entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Lea más: Ayolas: intendente pide a la Contraloría auditar las finanzas municipales

Durante el tratamiento de la propuesta, los ediles señalaron que el acceso a una vivienda propia constituye un derecho reconocido constitucionalmente y representa un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de la población ayolense.

Asimismo, destacaron que la concreción del complejo habitacional contribuirá al desarrollo urbanístico y al ordenamiento territorial de Ayolas, además de generar fuentes de trabajo y beneficiar directamente a la comunidad.

Tras su aprobación, el documento fue firmado por la presidenta de la Junta Municipal, Lic. Rosana Villalba González (ANR), y la secretaria del cuerpo legislativo, Lic. Jessica Denis Fernández. Posteriormente, fue remitido al intendente municipal, José Mutti (ANR – Añetete), para su estudio, promulgación y cumplimiento.

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