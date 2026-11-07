Cancillería: en Paraguay rige el Estado de derecho y Ueno es una “crisis puntual”

“En las últimas semanas, el Paraguay ha atravesado un periodo de tensiones, derivadas de la crisis financiera de un banco local, que puso a prueba la fortaleza institucional del país. Como consecuencia de esa situación, en el marco de las normas y con pleno respeto de la Constitución Nacional, se inició en el Congreso de la Nación el juicio político por mal desempeño de funciones al presidente de la República, Santiago Peña”.

Así refiere un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, aludiendo, primeramente, al juicio político del Congreso Nacional que destituyó al entonces presidente Santiago Peña, por mal desempeño de funciones.

El exmadantario, ahora imputado, fue por su vinculación en la caída de Ueno Bank, tras una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de múltiples irregularidades como préstamos a empresas vinculadas, que afectaron su liquidez.

El comunicado de la Cancillería, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, refiere que “después de analizar la acusación formulada por la Cámara de Diputados contra el jefe de Estado y escuchar la defensa presentada por los representantes del presidente Peña, la Cámara de Senadores lo encontró responsable de la crisis y resolvió su destitución”.

La nota señala que posteriormente “convocó al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para tomarle juramento como presidente de la República a fin de completar el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028. También, en el mismo acto y como dispone la Constitución, fue elegido un vicepresidente de la República, designación que recayó en el senador Antonio Barrios, quien juró como vicepresidente de la República para completar el periodo constitucional que finaliza el 15 de agosto de 2028″.

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En otro apartado, la Cancillería indica que “la respuesta a la crisis financiero-institucional demuestra la capacidad de las instituciones para aplicar reglas, proteger el interés público y encauzar situaciones críticas dentro del orden jurídico”.

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“Paraguay sale fortalecido”

“El Paraguay sale fortalecido de esta crisis puntual. La respuesta institucional demuestra que rige el Estado de derecho, que cuenta con un sólido sistema financiero y que el país dispone de mecanismos para detectar irregularidades, corregirlas, proteger a los afectados y exigir responsabilidades”, refiere el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Finalmente, la Cancillería indica que “el Gobierno de la República del Paraguay agradece las muestras de solidaridad recibidas en estos difíciles momentos que atravesó la República, donde fue puesta a prueba la vigencia de las instituciones y su capacidad de actuar conforme a derecho”.