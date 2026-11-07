ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
07 de noviembre de 2026 - 14:49

Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Santiago Peña, presidente destituido por juicio político, llegaba a Fiscalía General del Estado para su audiencia indagatoria ante los fiscales que lo investigan.
Santiago Peña, presidente destituido por juicio político, llegaba a Fiscalía General del Estado para su audiencia indagatoria ante los fiscales que lo investigan.Gentileza

La Fiscalía imputó por lesión de confianza y otros hechos punibles más al recién destituido presidente Santiago Peña, en el marco del caso Ueno. Además, solicitaron la aplicación de la prisión preventiva para el mismo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El recién destituido como presidente de la República, a través de juicio político, Santiago Peña Palacios fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en derecho propio, dentro del caso conocido como Ueno Bank.

Igualmente, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

Lea más: Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, presentaron la imputación este sábado, posterior a tomarles declaración indagatoria a Peña y Carvallo, quienes se abstuvieron a emitir palabra alguna.

La adjunta Nancy Salomón (de pie), Ruth Benítez, Christian Benítez, Silvia González Véster (de pie) y Elena Fiore, previo a la indagatoria a Santiago Peña.
La adjunta Nancy Salomón (de pie), Ruth Benítez, Christian Benítez, Silvia González Véster (de pie) y Elena Fiore, previo a la indagatoria a Santiago Peña.

Además, solicitaron al juzgado penal de primera instancia la aplicación la prisión preventiva para Santiago Peña y la prisión preventiva de Carlos Carvallo.

Lea más: Caso Ueno: denuncia apunta a Santiago Peña y exdirectorio del BCP

Con este acto procesal, los agentes del Ministerio Público dan inicio formal al proceso en el marco de la causa N° 92/2026 “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, la cual dio apertura este jueves el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, luego de que se hayan presentado denuncias en contra de Peña y la ampliación de una que ya se había presentado en 2025.

Exdirectivos de Ueno Bank imputados y con prisión preventiva

En lo que viene a ser el caso Ueno Bank, inicialmente 8 ex directivos de la entidad fueron imputados por conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa (art. 187) y violación del deber de llevar libros de comercio (art. 181).

Los encausados en la causa original son:

  • Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), vicepresidente 1°
  • Juan Manuel Gustale Cardoni (41), presidente;
  • Julio Daniel Rey Fernández (47); ex vicepresidente 2°;
  • Diana Leticia Mongelos González (40), directora titular;
  • Mariana Isabel Torres Rubiani (41), ex directora titular;
  • Alejandro Gómez Abente (44), director titular;
  • Diego Fernando Duarte Schussmuller (50), director titular;
  • Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.
Seis hombres con expresiones serias, algunos de pie y otros en el suelo, mientras un policía les coloca esposas en un ambiente de ladrillos expuestos.
De izquierda a derecha: Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale Cardoni, ex directivos de Ueno Bank presos en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

En el caso de los hombres, fueron remitidos por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) para cumplir prisión preventiva. Para las mujeres, se ordenó el arresto domiciliario con aplicación de tobilleras electrónicas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar