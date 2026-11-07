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Política
07 de noviembre de 2026 - 23:21

Dictan prisión para Peña por lesión de confianza y presunto direccionamiento de fondos públicos

Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña (i).
Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña (i).Corte Suprema de Justicia de Paraguay

El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos decretó la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña Palacios. La medida se sustenta en la gravedad del perjuicio ocasionado por el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia una entidad en insolvencia, ordenando que cumpla reclusión bajo segura custodia en el Regimiento Escolta Presidencial.

Por ABC Color
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El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno resolvió decretar la prisión preventiva del exmandatario Santiago Peña, en el marco de la causa abierta por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo financiero del caso Ueno Bank.

De acuerdo con el análisis de la magistratura respecto a los presupuestos procesales, se consideró que el perjuicio resulta de especial gravedad por la calidad del imputado y la naturaleza de los fondos afectados.

Señalan que se trata de un funcionario público en ejercicio de la más alta magistratura del Estado, a quien se le atribuye, con base en indicios graves, haber direccionado fondos públicos hacia una entidad bancaria en situación de insolvencia, en detrimento directo de los intereses económicos del Estado y de ahorristas.

Asimismo, el magistrado fundamentó que la medida resulta indispensable ante la expectativa de pena elevada, al encontrarnos ante un concurso de hechos punibles, y los riesgos procesales advertidos.

Lea más: Ueno Bank: Para la Fiscalía, Peña se puede fugar y Carvallo, ocultar pruebas

En cuanto al lugar de cumplimiento de la medida cautelar, el juzgado determinó que el procesado seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial, bajo segura custodia, en libre comunicación y a disposición de este juzgado.

Esta decisión pondera la condición particular de un ex jefe de Estado, quien posee información sensible sobre la seguridad del Estado y cuyas decisiones previas generan un riesgo extremo si fuera derivado a un establecimiento penitenciario ordinario.

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