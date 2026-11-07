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Política
07 de noviembre de 2026 - 22:28

Disponen reclusión de Carlos Carvallo en la Agrupación Especializada por 15 días

Carlos Carvallo Spalding (izquierda), expresidente del Banco Central del Paraguay.
Carlos Carvallo Spalding (izquierda), expresidente del Banco Central del Paraguay.

El Juzgado Penal de Garantías Especializado ordenó la prisión preventiva de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien cumplirá una reclusión inicial de 15 días en la Agrupación Especializada a la espera de un informe penitenciario.

Por ABC Color
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En el marco de la causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de Confianza (Ley N° 6379) Superior a 5500 jornales y otros”, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo del juez Humberto Otazú, determinó las condiciones de reclusión para Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

A través del Oficio N° 317, dirigido al jefe de la Agrupación Especializada, Comisario Principal MCP Sabino López Silva, se oficializó la medida cautelar personal más gravosa contra el imputado.

La resolución judicial establece que Carvallo Spalding guardará prisión preventiva en las instalaciones de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

En cuanto al tiempo y régimen de la medida, el magistrado dispuso que el procesado permanezca en dicho recinto policial por el plazo de 15 días.

Lea más: Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

Este período inicial se extenderá hasta tanto el juzgado reciba un informe formal por parte del Ministerio de Justicia o de una institución penitenciaria.

El objetivo de esta disposición temporal y del lugar de alojamiento es salvaguardar la integridad física del procesado bajo segura custodia, manteniéndolo en condición de libre comunicación y a exclusiva disposición del juzgado, el cual aguarda que la Policía Nacional informe sobre el cumplimiento de la orden.

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