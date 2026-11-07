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Política
07 de noviembre de 2026 - 10:54

Dos municipios de San Pedro siguen sin elegir presidentes de sus Juntas Municipales por falta de acuerdo

Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, dejando en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.
Los dos candidatos propuestos obtuvieron seis votos cada uno, dejando en evidencia la paridad entre el bloque colorado y la oposición.Omar Acosta

SAN PEDRO. A una semana de la asunción de las nuevas autoridades municipales, dos distritos del departamento de San Pedro siguen sin lograr consenso para elegir a los presidentes de sus respectivas Juntas Municipales.

Por Omar Acosta
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La disputa entre colorados y opositores mantiene trabada la conformación de las mesas directivas, mientras crece el malestar ciudadano ante la falta de acuerdos políticos.

El martes pasado asumieron los 22 intendentes y los nuevos concejales de los 22 distritos del segundo departamento. Sin embargo, en San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, la paridad entre las bancadas impide avanzar en la elección de las autoridades legislativas.

Lea más: Tito Panza asume la intendencia y pide apoyo para recuperar San Pedro

San Pedro de Ycuamandyyú: empate entre colorados y opositores

En la capital departamental, los seis concejales colorados y los seis de la oposición no consiguen ponerse de acuerdo para elegir al presidente de la Junta Municipal. Durante la sesión de instalación, los candidatos propuestos por ambos sectores obtuvieron seis votos cada uno.

La bancada colorada postuló a Diego Sánchez, mientras que la oposición propuso a Lurdes Vera. Al no alcanzarse un consenso, la sesión fue levantada sin que se pudiera definir quién conducirá el órgano legislativo municipal.

La situación genera numerosas críticas en las redes sociales, donde ciudadanos expresan su rechazo a las disputas políticas y reclaman que los concejales dejen de lado sus diferencias y comiencen a trabajar por una ciudad que, según los cuestionamientos de la población, estuvo durante mucho tiempo abandonada.

El nuevo intendente, Blas “Tito” Panza (PLRA), asumió en medio de este escenario y de una Municipalidad que enfrenta deudas, desorden administrativo, obras inconclusas y problemas de infraestructura y servicios, según los cuestionamientos sobre la gestión saliente de Carlos Quiñónez (ANR-HC).

Santa Rosa del Aguaray también sigue sin consenso

Una situación similar se registra en Santa Rosa del Aguaray, donde los seis concejales colorados y los seis de la oposición tampoco logran acordar la elección del presidente de la Junta Municipal.

La falta de entendimiento entre ambos sectores impide instalar la mesa directiva y avanzar con normalidad en el inicio del nuevo periodo legislativo municipal.

Ciudadanía reclama que comiencen a trabajar

La falta de acuerdos en ambos municipios genera preocupación, especialmente porque las nuevas autoridades asumieron con el compromiso de atender numerosas necesidades de sus respectivas comunidades.

Mientras continúan las diferencias políticas, la ciudadanía reclama que los concejales encuentren una salida al conflicto y prioricen el funcionamiento institucional. La expectativa es que ambas Juntas Municipales logren conformar sus mesas directivas y comiencen a trabajar en beneficio de sus distritos.

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